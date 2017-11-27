Filonun da yükselen markası

Skoda, Operasyonel Kiralama Sektörü’nde de adından söz ettirmeye başladı.

Skoda, yeni modelleriyle birlikte ürün atağına devam ederken, aynı zamanda her segmentte sunduğu dinamik modelleriyle Operasyonel Kiralama Sektörü'nde de adından söz ettirmeye başladı.

Filo satışlarında en çok tercih edilen markalar arasında yer aldıklarını ifade eden Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Skoda markasının genç ürün yelpazesi, bireysel ve şirket kullanıcılarının ilgisini çekiyor. Şirket içerisinde 4 yıl önce sadece filo satışlarına hizmet eden özel bir departman kurduk ve onlarla birlikte filo hizmetleri kalitemizi de artırdık.

Biz de Superb ve Octavia gibi iki önemli modelle bu sektörde yer alıyoruz. Bunun daha da artacağını söyleyebiliriz” dedi. Skoda filo pazarında faaliyet göstermeye başladığı 2014 yılından bu yana satışlarını her geçen yıl artırmayı başardı. 2014'te 2 bin 67 adetlik filo satışı gerçekleştiren marka, 2017'nin ilk 10 ayında şimdiden 5 bin 510 adetlik satış yakalamayı başardı.

Bununla birlikte Skoda, Operasyonel Kiralama Sektörü'nde ilk 8 marka arasına girerek öne çıkarken, bu alanda yüzde 3.5'lik pazar payı elde etti.