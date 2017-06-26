Geleceğin Ar-Ge mühendisleri Tofaş Akademi’de yetişiyor!

Bursa başta olmak üzere Türkiye’deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve donanımlı Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı” hız kesmeden devam ediyor.

Bursa başta olmak üzere Türkiye'deki Ar-Ge personeli ihtiyacını karşılamak ve donanımlı Ar-Ge personeli yetiştirmek üzere hayata geçirilen “Ar-Ge Mühendisi Yetiştirme Programı” hız kesmeden devam ediyor. Başvuruları yılbaşında yapılan, OİB ile BUSİAD'ın işbirliğinde ve Tofaş Akademi'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen program, bir komite tarafından yürütülüyor.

Tofaş İK Direktörü Burhan Çakır “Gelişen bölgelerin en büyük ihtiyaçlarından biri de donanımlı eleman bulabilmektir. Tofaş olarak 1990'lü yıllardan bu yana, Ar-Ge'ye büyük önem veriyoruz. Bugün Türkiye'nin Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan şirketiyiz. Ayrıca iki yıldan bu yana üst üste ‘Türkiye'nin En İyi Ar-Ge'si seçiliyoruz. Ar-Ge alanında Türkiye'nin geleceğini şekillendirmesi ise en büyük hedefimiz” dedi.