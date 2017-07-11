GranTurismo makyajlandı…

Maserati’nin ilk olarak 2007 yılında tanıttığı GranTurismo modeli 10 yıl aradan sonra makyajlandı.

Maserati'nin ilk olarak 2007 yılında tanıttığı GranTurismo modeli 10 yıl aradan sonra makyajlandı. GranTurismo'nun 2018 model yılı için aerodinamik verimliliği arttıran ve şık dış tasarım detaylarına sahip versiyonu, güncellenen iç tasarım detayları ve yeni bilgi ve eğlence sistemiyle ön plana çıkıyor.

GranTurismo; Sport ve MC olmak üzere iki farklı versiyon halinde satışa sunuluyor. Her iki versiyonda da atmosferik beslemeli V8 silindirli 4.7 litrelik motor görev yapıyor.

Ferrari tarafından el işçiliği ile üretilen motor 460 bg. güç ve 520 Nm tork üretiyor. Motor ZF marka altı kademeli otomatik şanzımanla kombine ediliyor. GranTurismo Sport 0-100 km/s hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlarken, 299 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Daha hafif olan MC versiyonu ise 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlayarak 301km/s maksimum hıza ulaşıyor