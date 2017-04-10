Güncellenen 301 standartları yükseltti

Güncellenen Peugeot 301 artık aramızda. B sedan sınıfında yer alan 301'in tasarımı Peugeot markasının yeni dikey ön ızgarasıyla artık daha da modern.

Gündüz LED farları, keskin omuz çizgisi, 16 inç çift renk jantlar ve Peugeot mimarisini tamamlayan aslan pençesi stop lambaları 301’i daha şık hale getirdi. İç mekanda ise sınfında ilk sayılabilecek özellikler geldi. Örneğin hız sabitleme giriş seviyesinden itibaren standart olarak sunuluyor.

Yeni bir 7 inçlik dokunmatik ekran da üst donanımda standart olarak sunulurken bu ekranda Apple Carplay, Android Auto ve Mirrorlink gibi sistemlerin kontrolü sağlanabiliyor. Bu sayede hem mesajları sesli olarak dinleyebiliyorsunuz hem de telefonunuzdaki navigasyon sistemini aracınızın ekranında kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda geri görüş kamerasıyla bu ekrandan park ederken aracın arkasını görebiliyorsunuz.

58 BİN 900 LİRALIK LANSMAN FİYATI

Yeni Peugeot 301 Türkiye’de 2 farklı motor ve 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak. Başlangıç seviyesi olan 301 Access, markanın dünya çapında 1 milyon adedin üzerinde modelinde kullanılan 1.2 lt PureTech motora sahip. Bu motor 3 silindirli ve 82 bg. güç seviyesinde. Aracın başlangıç fiyatı ise lansmana özel 58 bin 900 TL. En üst donanım seviyesine sahip 301 Allure 1.6 Hdi 92 bg. Fiyatı 74 bin 900 TL. Bu aracın 100 km’deki tüketimi ortalama 4.1/lt. Benzinli olan 1.2 lt’lik versiyonun karma tüketimi ise 4.9 lt.