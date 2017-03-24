Hum için trafik hiç problem değil!

ABD kökenli telekom firması Verizon’un reklamı için üretilmiş bu araç, trafik sıkışıklığına asla takılmıyor.

Bu reklamdaki araca sahip olsaydınız, yoğun trafik sizi asla engelleyemezdi. Videoda aracın şoförü trafikte takıldığı noktada bir düğmeye basarak aracı robot kolları üzerinde yükseltiyor. Böylece diğer arabaların üzerinden geçiyor ve sıkışıklığa takılmadan yola devam edebiliyor.

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Verizon firmasının bu ilginç reklamı, ABD'de başlayan yeni servisi Hum'u tanıtmak için çekilmiş. Reklamda “Sizin arabanız bunu yapabilir mi?” diye soruluyor. “Tabi ki yapamaz ama bunu yapabilir” denilerek Verizon'un yeni servisi tanıtılıyor. Videodaki araç ise Slovak viral reklam uzmanı Michael Krivicka'nın fikri. Reklam için özel üretilmiş bu aracı Kaliforniya'lı A2ZFX şirketi tasarlamış. Firmanın en ünlü tasarımı ülkemiz sokaklarında da arada bir gördüğümüz, arkasında dev bir Redbull kutusu taşıyan Mini Cooper araba modeli.

A2ZFX şirketi tasarımdan mühendisliğine, prototiplemesinden üretimine kadar projenin her aşaması ile ilgilenmiş. Yaratıcı ekip daha önce “Batman & Robin” filmindeki Batmobil ve BatCycle araçlarını da tasarlamış. Araç gerçekten videodaki gibi yükseliyor, yani özel efektler sözkonusu değil; ama tabi ki normalde trafiğe çıkmasına izin yok. Yine de çok orijinal bir fikir olarak tarihe geçmiş durumda.