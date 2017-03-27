Hyundai i30, İzmit’teki ‘fabrikanın sigortası’ olacak

Hyundai Assan, ‘Made in Turkey’ damgalı i10 ve i20’nin yanında, B segmenti yeni bir SUV’un üretim planını kesinleştirdi. Yeni aracı “Fabrikanın sigortası” olarak değerlendiren Mong Hyun Yoo, “Model en geç ekimde belli olacak” dedi

İZMİR

Hyundai, ilk olarak 2007 yılında satışa sunduğu C segmenti modeli i30'u yeniledi. İlk neslinden bu yana dünyada 850 bin, Türkiye'de ise 40 bin adetin üzerinde satış yapan i30, tasarım, donanım, teknolojinin yanında yeni güvenlik ve konfor özellikleriyle ön plana çıkıyor. 3. nesil yeni i30'un tanıtım toplantısında bir araya geldiğimiz Hyundai Assan Başkan ve CEO'su Mong Hyun Yoo, yılbaşında sürpriz bir şekilde açıkladığı ve ‘fabrikanın sigortası' olarak nitelendirdiği yeni SUV modeli konusunda görüşme ve gelişmelerin de devam ettiğini söyledi. Mong Hyun Yoo, “İzmit fabrikasından i10 ve i20'nin yanında üçüncü araç olarak üretimi kesinleşen B segmenti yeni SUV'un modeli konusunda Kore ile henüz tam bir karara varılmamış olmasına rağmen bu yıl son çeyrekte kesinlikle açıklanacak. Ancak, eylül ayında Kore'de, ekim ayında da Türkiye'de satışına başlayacağımız yeni bir B segmenti SUV aracımız olacak. Bu araç Kore'de Intrado Consept'i baz alınarak üretiliyor. Ben, Türkiye'de üretimi planlanan yeni aracın, hem iç piyasayı tatmin etmesini, hem de gönül rahatlığıyla Avrupa'ya ihraç edeceğim bir araç olmasını istiyorum. Satışına başlayacağımız bu yeni SUV bizim için adeta bir deneme olacak' diye konuştu.

HİBRİT HYUNDAI IONIQ GELİYOR

Yeni modeller ile oldukça iddialı satış adetleri yakalanacağını belirten Mong Hyun Yoo, “Yeni i30 modelimizi İstanbul Autoshow'da sergileyip satışa sunacağız. Hyundai'nin geleceğinden izler taşıyan yeni i30, sunduğu özellikler ve iyi bir fiyat politikasıyla bize hayli müşteri kazandıracak. Ayrıca haziran ayı sonu, temmuz başında Türkiye'de ilk Hyundai markalı hibrit aracımızın satışına başlayacağız: IONIQ. Bu aracın sene sonuna kadar satış hedefi de 500 adet olacak. Ekimdeki yeni B segmenti SUV ile birlikte Hyundai Assan olarak yılı 52 bin adet ve üzerinde bir satışla kapatmayı planlıyoruz” dedi.

TAM KAPASİTE ÜRETİME DEVAM

Yeni üretilecek SUV için ilk etapta 50 bin adetlik üretim planladıkları söyleyen Hyundai Assan CEO'su, “ i10 ve i20 modelleri için yoğun talep sürüyor. 235 adetlik kapasitemizi bu iki model zaten dolduruyor. Üstelik yüzde 90'ını da ihraç ediyoruz. Üçüncü model üretimi için bu talebin biraz olsun daralması gerekiyor. Bunu istemiyoruz ama önümüzdeki yıllarda böyle olasılık var. 235 bin ve daha üzeri bu kapasiteyi yeni model ile dolduracağız” dedi.

İ30, ENİ TEKNOLOJİLER VE YENİ MOTORUYLA İDDİALI

Avrupalı müşterilerin beklentilerine göre, Avrupalı rakipleriyle boy ölçüşecek ve Avrupa'da üretilen i30 hakkında açıklamalarda yapan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “2017 yılında 5 bin adet yeni i30 satmayı hedefliyoruz. Eskisinden 28 kilogram daha hafif yeni i30, tasarım, konfor, iç mekan ve üst düzey güvenlikle kendi adına yeni bir dönem başlatacak. Aynı zamanda turbo benzinli motorları, multimedya ve güvenlik özellikleriyle de öne çıkacak. Kablosuz şarj imkanı, Apple CarPlay ve Android bağlantı özellikleri sunuyor. Ayrıca, otomatik acil fren, akıllı hız sabitleyici, aktif şerit takip, sürücü dikkat uyarı, kör nokta algılama sistemi gibi en son güvenlik özelliklerini barındırıyor. Açılabilen panoramik cam tavan sunan yeni i30'da kabin içi ses seviyesi oldukça düşürülürken, 395 litrelik bagaj hacmiyle de segmentinde ikinci sırayı alıyor. Yeni i30'da iki adet yeni nesil benzinli motor 100 beygirlik 1.4 MPi, 140 beygirlik 1.4 T-GDI ve bir adet de 136 beygirlik 1.6 litre turbo dizel ünite var. Tüketimi yüzde 20 düşüren, aynı zamanda yüzde 10 fazla performans sunan 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. DCT şanzıman üç farklı moda sahip: Eco, Normal ve Sport. Direksiyon tepkilerini ve vites geçiş sürelerini otomatik olarak değiştiren i30, ayrıca direksiyonun arkasına konulan Artı/Eksi kulakçıklarla da manuel sürüş zevki sunuyor. Fiyatı henüz belli olmayan araç nisan ayındaki İstanbul Autoshow Fuarı'nda satışına başlanacak.