Hyundai’den yeni yıl sürprizi

Hyundai Assan i10 ve i20’nin ardından üçüncü bir model daha üretecek. İlk etapta 50 bin adetlik üretim planlanan B segmenti SUV olacak araç için iki seçenekten birine bu hafta karar verilecek. Kore, i10, i20 ve yeni otomobilin talebine bakıp ikinci fabrika için düğmeye basabilir.

2017 yılı için otomotiv sektöründen ilk yatırım haberi Hyundai Assan'dan geldi. Son yıllarda fabrika bantlarından ‘Made in Turkey' damgalı i10 ve i20 üretimi gerçekleştiren fabrika üçüncü bir model için gün sayıyor. Geçen haftalarda tüm dünya yöneticilerinin bir araya geldiği Kore'deki toplantıya Türkiye adına katılan Hyundai Assan Başkan ve CEO'su Mong Hyun Yoo, yaptığı yoğun görüşmeler sonrası yeni bir model üretimi için ikna etmeye çalıştığı Kore merkezinin, yılın ilk haftasında nihayi kararını açıklayacağını belirtti. Aslında karar verilecek olanın üçüncü bir model üretimine ‘start' verilmesi olmadığını da belirten Yoo, “Bir B segmenti SUV kararı alındı. Sorun bünyemizde bulunan iki farklı B SUV modelinin hangisinin üretilmeye başlanacağı konusu. Alınacak resmi kararın ardından çalışmalar hızla başlayacak. Ayrıca 2021 olan 3'üncü model üretimini ‘baskı' yaparak 2019'a çektirdim” dedi

İKİNCİ FABRİKAYI KURACAKTIM!

Hem Avrupa'da ve hem de Türkiye'de yükselen SUV segmentinden daha fazla pay almak adına ilk etapta 50 bin adet üretmeyi planladığını söyleyen Mong Hyun Yoo, “Asıl amacım ikinci bir fabrika kurmaktı. İzmit'in kapasitesi yıllık 245 bin adet ki bu yılı 235 binle kapatacağız. Normalde yeni model için yer yok. Yeni fabrika için de 400 milyon dolar gerekiyor. Biz de şöyle düşündük. Ürettiğimiz i10 ve i20'nin yüzde 90'ının ihraç ediyoruz. Büyük bir kısmı da Avrupa'ya. Önümüzde yıllardaki öngörümüz bu iki aracında bulunduğu küçük segmentte bir daralma yaşanacağı yönünde. Kısaca satışlar çok düşmese de en azından yavaşlayacak. Fabrikada 10 milyon dolarlık bir iyileştirme yaparak, işte bu oluşacak boşluğu üçüncü bir model olan bir B segmenti SUV ile dolduracağız” dedi.

İ10 VE İ20 AVUSTRALYA YOLCUSU

Hyundai Assan Başkan ve CEO'su Mong Hyun Yoo, küçük sınıf için öngörülerinin gerçekleşmemesi için de bir yandan çalıştıklarını belirterek, “Şu an ürettiğimizz her iki model içinde yeni pazarlar buluyoruz. Avustralya'ya bile i20 ihraç etmek için çalışmalara başladık. Eğer i10 ve i20 satışları düşmez ve üçüncü modele de talep beklenenin üzerinde gerçekleşirse o zaman yeni fabrikayı hayata geçiririz. Şu an için 245 bin adetlik kapasitenin 50 bini yeni model, kalan 195 bin adedini de i10 ve i20 üretimi için kullanacağız. Tam kapasite ve üç modelle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

CRETA MI? INTRADO MU?

Üretilmi planlanan B-SUV modelinin Hyundai'nin Kore ve Hindistan pazarları için ürettiği iki farklı model arasından seçileceğini söyleyen Mong Hyun Yoo, “Kore'de önümüzdeki yıl daha önce Intrado ismiyle ilk kez tanıtılan konsept aracın seri üretim versiyonu üretilecek. Ayrıca Hindistan'da B segmenti SUV Creta'yı üretiyoruz. Biz iki modelden birini üreteceğiz. Intrado çok ‘şirin' ve Nissan Juke sınıfında. Creta ise C-SUV gibi duran kaslı ve sert hatlara sahip. Benim gönlümden geçen açıkçası Creta. Hem Avrupa hem de Türkiye için daha uygun bir model. Ayrıca bu model İzmit fabrikasının sigortası olacak. i10 ve i20 üretiminin düşmesine durumunda yeni model ile hep tam kapasite olabileceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE AŞKI MEYVESİNİ VERİYOR

Son bir yıldır Hyundai Assan'da görev yapan ve son 30 yılını da Hyundai'ye veren Mong Hyun Yoon bir Strateji ve Planlama uzmanı. Türkiye'ye geldikten sonraki ilk basın toplantısında bir Atatürk hayranı olarak İstiklal Marşı'mızı okumuş, namaz kıldığını, Ramazan'da oruç tuttuğunu öğrenmiştik. Yoo, ““Türkiye'de 1 yılda çok fazla şey yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminde Kore'deydim. Herkes ne olduğunu bana sordu. Kore'de de benzer şeyler yaşanıyor, ben alışığım. Türkiye'ye aşığım. Görev sürem boyunca Türkiye'ye yeni yatırımlar çekmek için mücadele vereceğim” dedi.