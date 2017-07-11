Insignia’ya tam not

Yeni Insignia Euro NCAP güvenlik testlerinde en üst derece olan beş yıldızı almayı başardı.

Yeni Insignia Euro NCAP güvenlik testlerinde en üst derece olan beş yıldızı almayı başardı. Euro NCAP yetkilileri yeni Insignia'nın sunduğu iki yeniliğin kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılmasında gösterdiği performansa özellikle vurgu yaptılar:

Bir yayaya çarpma anında yükselip yayayı motorun sert parçalarından uzaklaştıran Aktif Motor Kaputu ve önde seyreden araçları ve yolun kenarındaki yayaları takip edip olası bir çarpışmayı önlemek için devreye giren Otomatik Acil Fren sistemi. Yeni Insignia Grand Sport 122 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışta. Ülkemizde yoğun talep gören 1.6 Dizel Otomatik seçeneği ise 148 bin TL.