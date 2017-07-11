Hyundai, en teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını atarak IONIQ Hybrid modelini Türkiye’de satışa sundu.

Hyundai, en teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını atarak IONIQ Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu. Hyundai IONIQ, elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki ilk otomobil olma özelliğine sahip.

Doğrudan benzinli veya dizel herhangi başka bir versiyonu olmadan doğuştan hibrit olarak üretilen Hyundai IONIQ, tamamen yeni bir otomobil olarak Hyundai'nin Türkiye'deki zengin model gamına iddialı bir şekilde katılıyor. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Geleceğin teknolojileri artık alternatif yakıtlı otomobiller.

Hyundai olarak bizler de hibrit segmentine son derece kaliteli ve bir o kadar iddialı bir modelle giriş yapıyoruz. Hyundai IONIQ Hybrid, hem segmentinin hem de markamızın en şık ve estetik modellerinden. Bu sebeple heyecan verici tasarıma ve üstün hibrit teknolojisine sahip IONIQ modelimizden 500 adet satmayı hedefliyoruz” dedi.

123 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanla donatılan otomobil, Ortalama 3.9 litre yakıt tüketimi vaad ediyor. Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye'de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Elite Plus DCT 123 bin 900 TL, daha donanımlı ve daha üst düzey özelliklere sahip Progressive Pack donanım seviyesine sahip IONIQ Hybrid ise 149 bin 900 TL'lik etikete sahip.