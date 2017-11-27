İşte yeni Wrangler…

Wrangler, yeni neslinde de ikonik tasarım özelliklerini korurken, ilk kez 29 Kasım'da Los Angeles Auto Show'da maceraseverlerin karşısına çıkacak.

Jeep’in efsanevi Wrangler modelinin yeni nesli gün ışığına çıktı. Bugüne kadar üretilen en yetenekli SUV unvanına sahip Wrangler, yeni neslinde de ikonik tasarım özelliklerini korurken, ilk kez 29 Kasım’da Los Angeles Auto Show’da maceraseverlerin karşısına çıkacak.

Wrangler, daha iyi aerodinamik özellikleri, yükseltilmiş malzeme kalitesi ve mükemmel işçilik seviyesiyle dikkat çekerken, karoser seçeneklerinde sunulan çeşitlilik de macera sever 4×4 tutkunlarını mutlu edecek.

JEEP'TE SONBAHAR FIRSATI

Bu arada Jeep, kasım ayı kampanyası ile birlikte Renegade ve yeni Compass modellerinde kredi fırsatı ve cazip ödeme seçenekleri sunuyor.

Kampanya dahilinde, Renegade Limited versiyonları, 40 bin TL’ye kadar 18 aya varan vadeli 0 faizli kredi seçeneğiyle birlikte satın alınabilirken, tüm Compass modellerinde de 100 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeyle 1.19 faizli eşit ödemeli kredi fırsatı sunuluyor