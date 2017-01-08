Karda araba kullanma teknikleri

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Karlı yolda kaza yapmadan araç kullanmak için ne yapılmalı? İşte karlı yolda araç kullanma teknikleri...
Kış şartlarında araçta dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, zeminle teması sağlayan lastiklerdir. Kışın lastiklerinin diş derinliğinin 3 mm.'nin altında olmaması gerekmektedir. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde mutlaka kış lastiği kullanılmadır.
Karlı yolda sürüş stilini değiştirmek, otomobilinizi asfaltta kullandığınız şekilde kullanmanız kontrolü kolaylaştıracaktır.
Fren ve gaz pedalının sert kullanımından ve ani direksiyon hareketlerinden kaçınmalısınız. ABS sistemine sahip bir aracınız varsa frene sonuna kadar basmaktan çekinmeyin. Sistem tekerleklerin kilitlenmesini önleyecektir ve yönlendirme imkanı bulabileceksiniz.
Eğer aracınız eski tip fren sistemine sahipse, fren pedalına hafif hafif dokunarak lastiklerin kilitlenmesini engellemeye çalışın. Manuel vitesli bir araç kullanıyorsanız debriyajın sert kullanımı aracın dengesini bozabilir. Bu sebeple fren ve gaz pedalında olduğu gibi debriyaj pedalını da olabildiğince yumuşak kullanın.
Vites geçişlerini devir yükseltmeden yapmanız patinaja düşmenizi engelleyecektir. Patinaja düştüğünüz durumlarda ise ayağınızı gaz pedalından çekin ve aracın tekrar yere tutunmasını bekleyin.
Yokuş aşağı indiğiniz durumlarda ise inişe başlamadan hızınızı ayarlayın ve kontrolsüz bir şekilde yokuşa girmeyin. Aracın motor fren gücünden yararlanmak ve lastikleri kilitlemeden hafif fren yapmak iniş için en uygunu.
Karlı zeminlerde yolculuğa başlamadan uygun bir alanda ani fren yapmanız zeminin kayganlığı hakkında fikir vereceğinden sürüş stilinizi ayarlamanıza yardımcı olacaktır.
Yağış durumunda trafikte diğer sürücüleri uyarmak için sis lambalarınızı ve farlarınız yakmanız doğru bir davranış.
Don olayının yaşandığı bölgelerde, silecekler ile camın arasına bir karton koymanız cama yapışmalarını engelleyecek ve daha hızlı bir şekilde yola çıkabilmenize imkan sağlar.
Görüş alanınızı tamamen kapatan buğu ise kış günlerinin diğer sıkıntısı. Camlarınızda oluşan buğudan, araç kaloriferinden gelen sıcak havayı ön cama üfleterek kurtulabilirsiniz.
Klimalı araçlarda ise klimayı çalıştırıp ön cama üfletmeniz yeterli olacaktır. Yeni model araçların çoğunda bu sorundan tek bir düğmeye basarak kurtulabiliyorsunuz zaten.
Kışın kar yağmasa da, aracınız elektronik ve mekanik gelişmiş çekiş sistemleriyle de donatılsa da 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanılmalıdır. Bunun nedeni sadece kış lastiklerinin yaz lastiklerine göre özel profillerinin olması değildir.
Yaz lastiklerinin malzemesi düşük sıcaklıkta sertleştiği için yola tutunması zayıflar. Kış lastiklerinin ise üretildikleri malzeme daha yumuşaktır ve soğuk hava şartlarında kuru asfalt veya karda tutunmayı artırır. Kış lastikler yola daha iyi tutundukları için yaz lastiklerine göre durma mesafesini de yarı yarıya düşürmektedir.
Burada yazılanlar karda araç kullanırken dikkat etmeniz gereken ve hayatınızı kolaylaştıran ufak ipuçları. Ancak siz yine de karlı günlerde mecbur kalmadıkça otomobilinizi kullanmayın ve toplu taşımayı tercih edin.
Karda araba kullanma teknikleri
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