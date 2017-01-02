Kia’dan sihirli formül: Kiarent

Alamayan boş gönderilmeyecek, ‘bayiden’ 36 aya kadar kiralayacak.

Türkiye otomotiv pazarı 2017 yılına çok temkinli bakıyor. Özellikle kur artışı, ÖTV zammı ile yeni yılı karşılayacak sıfır otomobil satışlarında, pazarın minimum yüzde 10-15 oranında daralacağını öngören markalar farklı alternatifler yaratıyor. Çelik Motor Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Özgür Maraş, “ÖTV'nin dışında distribütörler kurlardaki artışın bir kısmını hala fiyatlarına yansıtmadı.. Bu doğrultuda 2017 yılında fiyatlarda yüzde 5 ile yüzde 8 oranında artış bekleniyor. Yaşanan tüm bu gelişmelerin, kiralama sektöründe ise bir sıçrama potansiyeli yarattığını düşünüyoruz. Özellikle ÖTV düzenlemelerinden dolayı tüketiciler, paralarını otomobil alımına bağlamak yerine, araç kiralamayı tercih edeceklerdir. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde araç kiralama sektörünün pazar büyüklüğü yüzde 10.5 arttı. Böylece piyasada toplam kiralık araç sayısı 306 bin 400'e ulaştı” dedi.

YENİ BİR MARKA DOĞDU

Çelik Motor bünyesinde uzun dönem kiralamada GarentaPRO, kısa dönemde ise GarentaDAY markaları ile yürütülen kiralama faaliyetlerine yeni bir kardeş daha katıldı. Özgür Maraş, “Son bir yılda filoda adetsel olarak yüzde 14, kısa dönemde yüzde 13.6, uzun dönemde de yüzde 12 büyüdük. Kiralama sektöründe büyüme beklentimizi tüketicilere yönelik bir fırsata çevirme amacıyla Kia çatısı altında yeni bir alt marka yarattık: KIARENT. ‘Araç kiralamada KIA zamanı' sloganıyla yola çıktığımız bu yeni oluşumda, bayilerimize gelerek Kia satın almak isteyen müşterilerimize, beğendikleri aracı 12 aydan 36 aya kadar uzun dönem kiralama opsiyonu da sunacağız. Bayilerimizin gerçekleştireceği bu operasyon GarentaPRO üzerinden yapılacak” dedi.

İKİNCİ ELE NUR YAĞACAK

Özgür Maraş, “Özellikle lüks veya D segmentte bulunan araçların yüksek donanımlı modellerinin sıfır satışı yerine, ikinci ellerine kayması bekleniyor. Bu talep kayması da ikinci el araçların fiyatlarının artışına sebep olacak. Burada özellikle markalaşma yolunda olan ikinci el siteleri ön plana çıkacak. 130 bine ulaşan üye sayısı ve yıllık 20 bin araçlık satışı ile ikinciyeni.com verdiği güven, şeffaflık ve hizmet kalitesiyle sıfır araç satışlarına alternatif olma iddiasını kuvvetlendirecek” diye konuştu.