Lassa, İspanya lastik pazarını Barca’ladı!

60'dan fazla ülkede satılan Türkiye'nin lider lastik markası Lassa, küresel marka yolculuğunda İspanya’nın FC Barcelona ile 2015 yılı haziran ayında yaptığı işbirliği meyvelerini topluyor.

Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay, “Barcelona ile 21 milyon Euro ile 4 yıllığına “Global Resmi Lastik Partneri” sponsorluğumuzun doğru bir karar olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Lassa lastiklerimizin İspanya satışları, Avrupa satışları içinde yüzde 8'lik bir paya yükseldi. 2017 yılında da bu payın yüzde 10'a çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

5 MİLYONLUK İHRACAK HEDEFİ

Kuruluşundan bu yana 1,2 milyar Dolar yatırım yaptıklarını söyleyen Yiğit Gürçay, “Aksaray'da 300 milyon Dolar yatırım ile yeni fabrikamızı inşa ediyoruz. 2018'de devreye girecek ve üretim kapasitemiz yüzde 30 artacak. İzmit fabrikamıza ek binek ve hafif ticari araçta 4,2 milyon adet ek üretim kapasitemiz olacak. 2017'de ise; uluslararası satış adetlerimizin Türkiye satış adetlerimizden 1,5 kat fazla olmasını hedefliyoruz. 2020 yılında ise ihracatımızın yaklaşık 5 milyon adede ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Lassa ve Bridgestone'dan iki yeni ürün daha geliyor

Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış GMY Korhan Korel ise, “Lassa ile orta ve üst segment araçlarda yeni ürünümüz Driveways'i pazara sunduk. Bu seride 2 ürünümüz var: Driveways konfor ve Driveways Sport. Pazarın yüzde 14'ünü oluşturan ultra yüksek performans segmentinde, Driveways Sport ile özellikle 19 inç ve 20 inç ebatlarımızın da pazara sunulmasıyla Lassa'nın ebat kapsama oranı yüzde 50'den yüzde 90'lara çıkmış oluyor. Öte yandan Bridgestone markamızla Driveguard lastikleri ile pazarda yeni bir kategori oluşturuyoruz. Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon araç Driveguard teknolojisini kullanabilir durumda. Aracında lastik basınç sensörü olan her araç bu lastikleri kullanabilir. Lastiğin patlasa da 80 km. daha gidebilmesini sağlayan Run Flat teknolojisine sahip Driveguardlar ile çok iddialıyız. Artık herkes Run Flat teknolojisine sahip lastiklere kolayca ulaşacak' dedi.