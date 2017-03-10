Michelin, Pilot Sport 4S’i Palm Springs California’da tanıttı

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, spor ve yüksek performanslı otomobiller için üstün motorsporları tecrübesi ile tasarladığı yeni Michelin Pilot Sport 4S lastiğini Palm Springs California’da muhteşem bir etkinlikte tanıttı.

Dünyanın en büyük lastik üreticileri arasında yer alan Michelin, spor ve yüksek performanslı otomobiller için üstün motorsporları tecrübesi ile tasarladığı yeni Michelin Pilot Sport 4S lastiğini Palm Springs California’da muhteşem bir etkinlikte tanıttı.

Keanu Reeves, Allan McNish gibi pek çok ünlü, sosyal medya fenomeni ve otomobil gurusunun katıldığı özel etkinlikte, pilotlar süper spor araçlar ile Michelin Pilot Sport 4S lastiğinin performansını deneyimleme fırsatı buldu ve #MichelinPilotExperience, #PS4S hashtagleri ile paylaşım yaptı.

Yüksek direksiyon hassasiyeti ve hızlı tepki seviyesi sayesinde sürücülere eşsiz bir sürüş keyfi sunan lastikler, her türlü zorlu yol koşulunda zemini kavrayarak katılımcılardan yüksek not aldı.

Thermal Club Pisti'nde düzenlenen lansmanda, Ferrari GTC Lusso, Aston Martin Vanquish, Singer 911 Porsche, MCLaren, Mercedes AMG GTR, Hennesey Genom GT gibi birçok hiper güçlü otomobil, Michelin Pilot Sport 4S'e eşlik ederek hem pistte hem de farklı yol koşullarında lastiğin performansını kanıtladı.