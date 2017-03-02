NIO EP9 dünyanın en hızlı otonom arabası oldu

NIO EP9 hem dünyanın en hızlı elektrikli arabası hem de kendi kendine gidebilen en hızlı otomobil oldu.

NIO EP9 hem dünyanın en hızlı elektrikli arabası hem de kendi kendine gidebilen en hızlı otomobil oldu.

Elektrikli otomobillerde “en hızlı” ünvanı hala NIO EP9 modeline ait. Şimdi buna bir de “en hızlı otonom araba” ünvanı eklendi. NIO EP9 daha önce Almanya'da ‘Nürburgring' ve Fransa'daki ‘Circuit Paul Ricard' pistlerinde en hızlı elektrikli araba rekorlarını kırmıştı. Ardından da ABD'de, Austin'deki ‘Circuit of the Americas'a gelip üç rekor birden kırmayı başardı.

Otonom yarış araçlarının ilk resmi mücadelesi kaza ile sonuçlandı

NIO EP9'un geçen hafta son kırdığı üç rekor şu şekilde:

1) Seri üretilmiş bir arabada en kısa tur süresi,

2) Seri üretilmiş elektrikli bir arabada en kısa tur süresi,

3) En hızlı otonom araba. Üçüncüsü bunların içinde en ilginci olabilir, çünkü kendi kendine gidebilen araçlar dünya çapında hala trafiğe özel izin olmadan çıkamıyor. Üretici firma NextEV ise bu yüzden başka bir yönden aracını geliştirip, tanıtımını yarış pistlerinde yapmayı tercih etmiş durumda.

Bu elektrikli araç için yarış pistindeki en yüksek hız olarak 257 km/s belirlenmiş. Ama NextEV aracın parkur değil de, düz yoldaki en yüksek hızının 312 km/s olduğunu iddia ediyor. NIO EP9 çok sınırlı sayıda üretilecek ve fiyatı da 1 milyon dolar olarak belirlenmiş. Firma yakın gelecekte bu araçtan edindiği deneyimi daha uygun fiyatlı elektrikli ve otonom araçlara da uygulayıp, böylece yeni modeller sunmayı planlıyor.