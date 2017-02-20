Octavia, Skoda’dan fazla biliniyor!

Teknoloji ve tasarımı birçok yenilik geçiren Skoda Octavia mart ayında Türkiye’de satılacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Octavia için, ‘Bazen Skoda’dan fazla biliniyor ama bu hoşumuza gidiyor’ dedi.

Teknoloji ve tasarımı birçok yenilik geçiren Skoda Octavia mart ayında Türkiye’de satılacak. Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, Octavia için, ‘Bazen Skoda’dan fazla biliniyor ama bu hoşumuza gidiyor’ dedi.

Skoda, amiral gemisi olan modeli Octavia'yı makyajlayarak yeniledi. Teknolojik ve tasarım olarak pek çok yenilik geçiren Octavia, mart ayının ikinci yarısında Türkiye pazarına sunulacak. Octavia'nın hem compact hem de üst segmente hitap eden bir otomobil olduğunu ifade eden Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Tolga Senyücel, “Octavia, bazen Skoda'dan daha çok biliniyor. Bu bizim hoşumuza da gidiyor” dedi.

SÜRÜCÜ İLE SÜREKLİ BAĞLANTI

Yeni Octavia'nın sürücü ile sürekli bağlantılı olduğunu belirten Senyücel, SIM kart takılan aracın GPS'ten sürekli takip edilebildiğini, aracın yol durumuna göre sürücüyü uyarabildiğini ve aracın tehlike anında acil arama yapabildiğini kaydetti. Yeni teknolojik özellikleri “Müşterinin hayatı ile birlikte yaşayan bir sistem” olarak tanımlayan Senyücel, Octavia'yı 1.0, 1.2, 1.4 benzinli ve 1.6, 2.0 dizel motor seçenekleri ile pazara sunacaklarını söyledi.

1.0 TALEBİ ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl Skoda Türkiye olarak 30 bin adetlik satış hedefi koyduklarını, yaklaşık 29 bin satışla bu hedef çok yaklaştıklarını anlatan Senyücel, Octavia ve Superb modellerin satışların yüzde 70'ini oluşturduğunu dile getirdi. 1.0 benzinli motorun her iki modelde de iyi talep gördüğünü vurgulayan Senyücel, yeni Octavia'da da en çok bu motorda satış gerçekleştireceklerini belirtti.

Satışlarının yüzde 29'unun filo satışı olduğunu kaydeden Senyücel, “Bu yıl filoda yüzde 35'lere kadar çıkabiliriz. Ama filoda tehlikeli satış oranlarına asla çıkmayı hedeflemiyoruz” diye konuştu. ÖTV ve kur artışlarının otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğine de değinen Senyücel, bu yıl 2016 satış rakamlarını ve yüzde 4'lük pazar payını korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.