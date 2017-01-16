Otomotiv 11 yıldır şampiyon

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolar ihracat ile üst üste 11. kez Türkiye ekonomisinin lider sektörü oldu. İhracat 2016’da yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17’ye ulaştı.

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 24 milyar dolar ihracat ile üst üste 11. kez Türkiye ekonomisinin lider sektörü oldu. İhracat 2016’da yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17’ye ulaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörünün 2016 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17'ye ulaştı. Sektörün geçen aralık ayı ihracatı da yüzde 27 artışla 2,3 milyar dolar oldu. Aylık performansta binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1,1 milyar dolar ihracat yapması etkili oldu.

BU YIL HEDEF 25 MİLYAR DOLAR

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, “Geçen sene hedeflenen 23 milyar dolar ihracatı aşarak, aynı zamanda 2008 yılının ardından yıllık bazda otomotiv tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl 25 milyar dolar ihracat hedefliyoruz” dedi. Otomotiv sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'ya geçen yıl yüzde 20 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracat yapıldı. Geçen yıl İtalya'ya yüzde 49, Fransa'ya yüzde 19, İspanya'ya yüzde 21 ihracat artışı olurken, Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 15, ABD'ye yüzde 10 ve Rusya'ya yüzde 16 geriledi.

AVRUPA BİRLİĞİ İLK SIRADA

Türkiye otomotiv endüstrisinin ülke grubu bazında en büyük pazarı olan AB'ye ihracat aralık ayında yüzde 32 artışla 1 milyar 812 milyon dolar oldu. Aralık ayında AB ülkeleri otomotiv ihracatından yüzde 77 pay aldı. AB ülkelerine 2016 yılında yapılan otomotiv ihracatı ise toplamda 18 milyar 797 milyon dolara ulaşırken, AB'nin toplam otomotiv ihracatından aldığı pay yüzde 79 oldu. Geçen yılın son ayında alternatif pazarlardan Orta Doğu ve Afrika Ülkelerine yüzde 11, Eski Doğu Bloğu Ülkeleri'ne de yüzde 53 ihracat artışı yaşandı.

REKORTMEN TOFAŞ OLDU

Beş global markayı Türkiye'de temsil eden Tofaş, 2016 yılı üretim ve ihracat rakamları ile Türkiye otomotiv sektöründe bir rekora imza attı. Son 10 yılda otomotiv sektörüne yapılan 10 milyar dolarlık yatırımın 3 milyar dolarını tek başına gerçekleştiren Tofaş, 2016'da 383 bin 495 adet araç üretirken, 279 bin 537 adet aracı da dünyanın farklı ülkelerine ihraç etti. Tofaş, 2016 yılındaki üretim ve ihracat hacmi ile Türk otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini, üretiminin ise yüzde 26'sını tek başına gerçekleştirmiş oldu. Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu “Özellikle iki yıldan bu yana gerçekleştirdiği atılımlar Tofaş'ın başarı hikâyesinden çok Türkiye'nin başarı hikâyesine dönüştü. Egea Projesi'nin etkisi ile özellikle 2016 yılında üretim ve ihracat rakamlarını yıl boyunca artırdık. Üretim ve ihracatta rekor kırarken, sektörün büyümesine de katkı sağladık” dedi.