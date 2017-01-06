Otomotivde Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Vergi artışları beklentisiyle öne çekilen talebin ve kampanyaların etkisiyle yıl sonunda hızlanarak yüzde 1.6 artan ve rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2017'de ise yüzde 10'un üzerinde daralması bekleniyor.

Vergi artışları beklentisiyle öne çekilen talebin ve kampanyaların etkisiyle yıl sonunda hızlanarak yüzde 1.6 artan ve rekor kıran otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2017'de ise yüzde 10'un üzerinde daralması bekleniyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016’da yüzde 1.6 artışla 983,720 adet ile rekor kırdı.

Pazarın 2016’daki seyrini ve gelecek yıla dair beklentilerini Reuters ile dün akşam yaptığı söyleşide değerlendiren ODD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, TL’nin dolar ve euro karşısındaki değer kaybının yeni yılda fiyatlara yansıması ve buna paralel güç kaybedeceği tahmin edilen talep ile birlikte pazarda daralma beklediklerini ifade etti.

Bayraktar, “Kur artışı fiyatlara mecburen yansımaya başlayacak. Bu da talebe yansıyacak. Şu anda biz zaman zaman anket yapıyoruz, seneye beklenti otomotiv ve hafif ticari araç toplamında 875,000 civarında” dedi. Bu beklenti pazarda yüzde 11 daralma öngörüldüğünü gösteriyor.

Filo satışlarının otomobil pazarında ağırlığının giderek arttığını ve geçen yıl yüzde 50 civarına geldiğini belirten Bayraktar, bu ağırlığın bu yıl da sürmesini beklediğini belirtti.

Bayraktar, “Filonun oranı bu sene binek araçta aşağı yukarı yüzde 50 civarında gerçekleşti… (2017’de) bu seneki yüzdesinden aşağı olmaz” dedi. Bayraktar filo satışlarındaki ivmenin geçen 2-3 yılda hızlandığını ifade etti.

YIL SONU VE ARALIK VERİLERİ

Otomobil ve hafif ticari araç satışları tüketici güvenini etkileyen darbe girişimi ve kurdaki keskin hareketlere rağmen 2016’da, rekor kırdığı 2015 seviyelerinin de üzerinde çıktı.

Uzmanlar ve sektör yetkilileri otomobilden alınan özel tüketim vergisinin artırılacağı beklentisinin Kasım ayından itibaren tüketici talebini öne çektiğini, ayrıca TL’nin dolar ile euro karşısında yüzde 10’u aşan değer kaybının yeni yılda fiyatlara yansıyacağı beklentisiyle yılın son iki ayında satışların belirgin artış kaydettiğini belirtiyorlar. ÖTV artışı Kasım ayı sonunda yürürlüğe girmişti.

ODD verilerine göre yıllık satışlarda otomobil ve hafif ticari araç kırılımına bakıldığında otomobil satışları yüzde 4.3 artışla 756,938 adede yükseldi. Hafif ticari araç satışları ise yılın tamamında yüzde 6.5 azalarak 226,782 adede indi.

Satışların geleneksel olarak yıl sonu kampanyalarının etkisiyle en yoğun olduğu Aralık ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 9.1 azalarak 141,912 adet oldu.

Aralık ayı satışları bir önceki yıl aynı döneme göre düşüş kaydetse de, 2016 yılının en yüksek aylık satış rakamına ulaşıldı.

Otomobil satışları Aralık ayında yüzde 5.5 azalarak 141,912 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 19 daralarak 33,868 adede indi.