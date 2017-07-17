Rekora Nissan katkısı

Nissan, dünyanın ilk entegre çok amaçlı 360 derece kamerası JukeCam’i tanıttı.

Nissan, dünyanın ilk entegre çok amaçlı 360 derece kamerası JukeCam'i tanıttı. Saniyeler içerisinde Nissan Juke'un iç mekanına veya sürücünün kaskına takılabilen JukeCam, 4K kalitesinde kayıt özelliği ile heyecan verici aktiviteleri mükemmel bir filme dönüştürürken sürüş anında kayıt yapma imkânı tanıyarak sürüş güvenliğine de katkı sağlıyor.

Ekstrem ‘pogo stick' sporcuları JukeCam ve Nissan Juke ile yeni Guinness World Records unvanını kaydetti. Otonom sürüş teknolojilerinde öncü Nissan, satışa sunulduğu 2010 yılından bu yana Juke modeli ile yarım milyon adedin üzerinde kamera sattı.