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Sektöre özel insan kaynağı!

İlkim Sancaktaroğlu, Alanyalı & Alanyalı’nın “Otomotiv Sektörü” projelerinde Kıdemli Danışman olarak görev yapmaya başladı.

10:4427 Kasım 2017
Otomotiv
Sektöre özel insan kaynağı!
İlkim Sancaktaroğlu, Alanyalı & Alanyalı’nın “Otomotiv Sektörü” projelerinde Kıdemli Danışman olarak görev yapmaya başladı.

Türk otomotiv sektörünün deneyimli ismi İlkim Sancaktaroğlu, İnsan Kaynakları ve Üst Düzey Yönetici Araştırma Sektörü'nün köklü ve güçlü markası Alanyalı & Alanyalı'nın “Otomotiv Sektörü” projelerinde Kıdemli Danışman olarak görev yapmaya başladı. 1986 yılında otomotiv kariyerine başlayan Sancaktaroğlu, sırasıyla Otokar, General Motors, Opel Türkiye, Saab Türkiye, Tırsan Treyler, DAF Trucks Türkiye ve Nissan Türkiye'de çeşitli görevlerde bulundu ve üst düzey yöneticilik yaptı. Ayrıca, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin Yönetim Kurulu'nda üç dönem yer alarak sektöre hizmet etti.

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