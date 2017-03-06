Son Navaho

Jaguar Land Rover en yeni modeli Discovery’i, ABD’nin bir zamanlar Navaho ve Apaçi Kızılderililer’ine ait bölgede tanıttı. Asfalttaki rahatlığını karlı, kumlu, çamurlu zeminlerde ve kaya tırmanışında da sergileyen araç tüm hünerlerini bir zamanlar yerlilerin atlarıyla cirit attığı topraklarda sergiledi.

Jaguar Land Rover en yeni modeli Discovery’i, ABD’nin bir zamanlar Navaho ve Apaçi Kızılderililer’ine ait bölgede tanıttı. Asfalttaki rahatlığını karlı, kumlu, çamurlu zeminlerde ve kaya tırmanışında da sergileyen araç tüm hünerlerini bir zamanlar yerlilerin atlarıyla cirit attığı topraklarda sergiledi.

Jaguar ve Land Rover'da gerçekleşen ürün yenilikleri markanın uzun süredir ciddi bir değişim sürecine girdiğinin göstergesi oldu. Son olarak Land Rover Discovery'de gerçekleşen yenilikler bu yeni sürecin içeriğini ve geleceğe ilişkin markanın iddialı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Yeni Discovery 27 yılın ardından tarihindeki en büyük değişimi yaşıyor.

İç ve dış tasarım açısından çok önemli değişimler geçiren model, tüm bu gelişmelerle birlikte segmentinde ilkleri sunmaya da devam ediyor. InControl Touch teknolojisi ile segmentinde ilk kez sunulan 10 inç Touchscreen ekran boyutu, akıllı telefonlarla bir aplikasyon sayesinde aracın dışından da yapılabilen “Koltuk katlama” fonksiyonu, elektrikli iç bagaj kapağı ki 300 kilograma kadar yük taşıyor, ısıtmalı 3. sıra koltuklar ve ‘Aktivite bilekliği' gibi…

DİZEL HEMEN, BENZİNLİ SİPARİŞLE

Yeni 2.0lt 180 beygir (HLHV), 240 beygir (HNHV) dizel alternatifleri ile Discovery, güçlü ve verimli Ingenium I4 motorlarla satılacak. Hafifletilen alüminyum şasi ile 480 kg. ağırlık tasarrufu sağlanmış araçta, 3.0 lt. motor özel sipariş ile getirilecek. 7 koltuklu yeni Discovery yetişkinlerin en arka koltuklarda rahat bir şekilde oturabileceği şekilde üstelik ısıtmalı / soğutmalı, masaj ve kanatlı kafa dayamaları gibi özelliklere sahip. Segmentinde ilk kez sunulan 1. sıra, 2. sıra ve 3. sırada USB bağlantı noktaları, ve yaklaşık altı adet 12V şarj noktası mevcut.

OFF-ROAD KABİLİYETİ ZİRVEDE

Yeni Discovery sınıfının en iyi “Havalı Süspansiyon Sistemi”, “TwinSpeed Transfer Box” ve “Terrain Response 2” teknolojileri ile donatılmış. Bu kapsamlı off-road sürüş teknolojileri sayesinde yeni Discovery'nin her türlü araziye tam uyumluluk becerisi sunuyor. 5. nesil Discovery bu ayın ikinci yarısı itibarı ile 2.0lt dizel seçeneği ve 113 bin 500 Euro'dan başlayan fiyatlar ile Türkiye'de de Borusan Otomotiv bayilerinde satışa sunulacak.

AİLE GENİŞLİYOR: VELAR

Jaguar Land Rover, 47 yıllık Range Rover ailesinin; Range Rover, Range Rover Sport ve Range Rover Evoque'dan sonra dördüncü üyesi Velar’ın tanıtılmasıyla büyümeye devam ediyor. İngiltere'de hafif alüminyum mühendisliği ile üretilen Velar, 180 beygir gücünde 2.0 litre Ingenium dizel motorlardan, 380 beygir gücünde 3.0 litrelik supercharged benzinli motorlara kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Borusan Otomotiv Jaguar Land Rover Genel Müdürü Simay Alsan, Evoque ve Sport arasına konumlandırılan Velar'ın, 2017'nin üçüncü çeyreğinde Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları'nda sunulacağını belirtti.

RAKAMLARLA DISCOVERY

7 / Yetişkinin rahatlıkla oturabileceği koltuk alanı

40 / Park durumunda otomobilin yüksekliğini 40 mm düşürüyor

300 / Bagaj paneli 300 kilo ağırlığa kadar 3 yetişkin taşıyor

2500 / Bagaj hacmi 2500 litreye kadar çıkabiliyor

6 / 12V şarj noktası mevcut

4 / Orta konsol gizli bölmesine 4 adet telefon saklanabilir

9 / Farklı noktalarda 9 adet USB bağlantı noktası

8 / 3G Wi-Fi noktasına 8 adete kadar cihaz bağlanabilir

900 / Girebileceği su derinliği 900 mm

3500 / Treyler/ek araç çekiş kapasitesi 3500 kilo

480 / Yoğun alüminyum mimarı sayesinde azaltılan ağırlık 480 kilo

12 / Noktada İleri Sürüş Yardım Sistemi (ADAS) mevcut

5 / Her üç sırada 5 adede kadar Isofix bağlantı noktası mevcut

NAVAHO

Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona, New Mexico ve Utah eyaletlerinde yaşayan ve Navahoca konuşan Atabaskların, Güney Atabaskları grubundan olan bir Kızılderili halkıdır. Üç yüz binlik nüfuslarıyla ABD’deki federal olarak tanınan (Navaho Ulusu) en büyük yerli halktır. En yakın akrabaları Apaçiler ile birlikte Güney Atabaskları adı altında toplanırlar.1863 yılında Albay Kit Carson yönetiminde bir grup asker Navaho topraklarına girerek çiftliklerini ve sürülerini yok etmiş ve kalan 9 bin 500 Navaho ve 500'e yakın Apaçi'yi 1600 km uzaklıktaki New Mexico Fort Sumner’daki Bosque Rodendo’ya sürmüştür. Tarihte bu, “Uzun Yürüyüş” olarak biliniyor.

SÜRÜŞ İZLENİMİ…

Öncelikle iki tam gün boyunca 214 mil +241 mil (yaklaşık 750 km. özel parkurlar hariç) yol yaptığımızı belirtmekle başlamak istiyorum. Nüfusun inanılmaz derecede seyrek olduğu yollarda, ortasından geçtiğimiz küçük kasabalar hariç insan ve araçla karşılaşma olasılığınız, karşı yönden gelen ve 15-20 dakikada arayla gelen bir araç ve onun sürücüsü boyutunu geçmiyor. Gelelim Discovery'e… Farklı sürüş modları seçebildiğiniz otomobilde otoyol konforu ve performansını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Özellikle değinmek istediğim kum sürüşü ve kaya tırmanışı. Direksiyon hakimiyetinin tahmininizden bile zorluğu dışında, kum tepelerinde yürümek bile çok güç. Ancak, Discovery ile o tepelerde tabiri caizse, ‘fink' attık eğitmenlerin küçük ‘tiyo'larıyla… Aracın kaya tırmanışı ise tam bir şaşırtmacaydı. Manuel kullanım dışında birkaç butona dokunarak direksiyon dışında tam bir ‘otonom' sisteme geçebiliyorsunuz. Yani… Discovery, altındaki zeminin yüzeyini algılayıp analiz ediyor, süspansiyon, hız, fren ve tekerleklerin tutunma hesaplarını kendisi yapıyor ve size sadece direksiyonu tutmak kalıyor… Özetle, her koşulda zirveye çıkmayı başaran ve orada kalmayı beceren bir araç olmuş yeni Discovery…

Borusan Otomotiv CEO'su Eşref Biryıldız