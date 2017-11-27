Suzuki Türkiye’ye Vitara ödülü…

Suzuki Türkiye, 2016-2017 Vitara Satışlarını En İyi Arttıran Ülke seçildi.

Ödül, Paris'te gerçekleştirilen Avrupa Bölgesi distribütörler toplantısında Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Kararslan'a teslim edildi. Ocak-Ekim 2017 döneminde 2 bin 790 adetle Türkiye B-SUV pazarından yüzde 18 pay alan Vitara, aynı zamanda segmentindeki liderliğini devam ettirdi. Ödülü değerlendiren Karaarslan: “Vitara kullanım özellikleri, ergonomisi ve kompakt boyutlarının yanısıra sunmuş olduğu geniş yaşama alanı gibi özelliklerle tüketicinin gönlünü kazanmayı başardı. Ürünümüze gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Söz konusu satış performansı bize bir de ödül getirdi. Vitara'yı tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Suzuki Vitara, 120 bg. gücünde 1,6 litre benzinli ve 140 bg. gücünde 1,4 litre turbo benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneği ve GL+ ve GLX olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.