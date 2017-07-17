Tofaş’a çevre ve enerji ödülü

Tofaş, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında enerji verimliliği, çevre yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarındaki çalışmalarında, Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 4’üncü raporunu yayınladı.

Tofaş, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında enerji verimliliği, çevre yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarındaki çalışmalarında, Global Reporting Initiative (GRI) ilkeleri doğrultusunda hazırlanan 4'üncü raporunu yayınladı. Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili görüş bildiren Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Çevresel performans göstergelerimize olumlu yansıdı. Diğer taraftan, ‘Sıfır Kaza' hedefimizle ve ‘Adım Adım İş Güvenliği' yaklaşımımızla, İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı iyileştirmeye yıl içerisinde devam ettik. 2016 yılında 2 bini aşkın ilave istihdam yarattık. Aynı dönemde çalışan başına eğitim süresini 2 katına çıkararak Tofaş Akademi'de 8 binden fazla kişiye 665 bin 629 kişi/saat eğitim sağladık. Bunun yanında çalışanlarımızın iş süreçlerine katılımını destekleyici uygulamalar yürüttük” dedi.

HEDEFLERE ADAM ADIM

2020'de, araç başına 3,50 GJ seviyesinde enerji tüketimi hedefine bir adım daha yaklaşan Tofaş, CDP platformu tarafından Türkiye'nin ‘iklim liderleri' arasında yer alan tek otomotiv üreticisi oldu. Ayrıca Güneş Enerjisinin Üretim Süreçlerinde Doğrudan Kullanımı Projesi ile Avrupa Birliği (AB) tarafından ödüllendirildi. Türkiye ve dünyanın önde gelen şirketlerinin yarıştığı “Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri” kapsamında ise “Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları” kategorisinde “Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve 5R” projesiyle ödüle layık görülen Tofaş, aynı proje ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından da ödül almaya hak kazandı.

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Cengiz Eroldu