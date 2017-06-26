Trafikte SPA keyfi

Yeni modelin sürücü koltuğunda seyahat eden Insignia sahipleri sırtlarına olan yükü azaltarak seyahatlerini daha sağlıklı kılıyorlar.

Yeni modelin sürücü koltuğunda seyahat eden Insignia sahipleri sırtlarına olan yükü azaltarak seyahatlerini daha sağlıklı kılıyorlar. Yeni Insignia Grand Sport'un opsiyonel olarak sunulan Ergonomik Spor Deri Koltuk Paketi dikkat çekiyor. Bu paketi tercih edenler koltuklarını elektrikli olarak 18 yönlü ayarlayıp ideal ayarlarını koltuğun hafızasına kaydedebiliyorlar.

Tek tuş ile çalıştırılan masaj özelliği yorucu bir gün sonrası trafikte SPA lüksünü yaşamak için ideal. Bu lükse yaz için koltuk havalandırma, kış için ise koltuk ısıtma özellikleri eklenebiliyor. Yeni Insignia Grand Sport 122 bin 900 TL'de başlayan fiyatlar ile satışta. Opsiyonel olarak sunulan Ergonomik Spor Deri Koltuk Paketine ise müşteriler 7 bin TL fark ödeyerek sahip olabiliyor.