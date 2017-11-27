Üçüncü kez ‘En İyi Çağrı Merkezi’

Renault, Türkiye’deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi’nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Renault, Telephone Doctor firması tarafından düzenlenen ve Türkiye'deki çağrı merkezlerinin denetlendiği Kalite Ligi'nde üst üste üçüncü kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çağrı merkezlerini arayan müşterilere verilen hizmet kalitesinin ölçüldüğü Kalite Ligi'nde; Selamlama, Aktif Dinleme, Analiz Etme, Sorularla Yönlendirme, Güzel Konuşma, Yaklaşım, İstekli Ses Tonu, Kurumsal Duruş, Yetkin Konuşma ve Kapanış gibi önemli kriterler değerlendirme sürecinde göz önünde bulunduruluyor.