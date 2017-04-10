Üretim ve ihracat tam gaz!

Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretim gerçekleştiren Hyundai Assan İzmit Fabrikası, bu yıl yirminci yılını kutluyor.

Toplamda 230 bin adetlik 2017 üretim hedefi bulunan fabrika, ilk çeyrekte 25 bin 550 adet i10 üretti. B segmentinin başarılı modeli i20 üretimi ise 30 bin 450 adet olarak gerçekleşti. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, “Türkiye haricinde 43 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve bunların arasında Hong Kong, Yeni Zelanda, İran ve Avustralya gibi ülkeler var. Hyundai Assan'ın 2017 yılı ilk çeyrekteki toplam ihracatıysa 51 bin 392 adet olarak gerçekleşti.

Bu rakamın 25 bin 64 adedi i10, 26 bin 328 adedi ise i20 modeli. Ürettiğimiz araçların yüzde 90'lık kısmını ihraç ediyoruz. Geçtiğimiz ay OSD tarafından Platin Paket başarı ödülü alan Hyundai Assan, ihracatta ülke ekonomisine 2 milyar dolardan fazla katkıda bulundu” diye konuştu.