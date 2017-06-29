Volkswagen Mikrobüs sonunda seri üretime giriyor

Zamanında çok büyük bir meraklı kitlesi toplamış olan klasik VW minibüs, yeni elektrikli versiyonuyla ne kadar ilgi görecek?

1960'ların en ikonik araçlarından biri olan Volkswagen Mikrobüs'ün hayranları, uzun zamandır yeni bir versiyonu bekliyorlardı. Otomotiv devi bize olası bir Mikrobüs konseptini ilk olarak 2001'de göstermişti. Firma daha sonra ‘Bulli' ve ‘I.D.Buzz' konseptleri ile meraklıların ağzına bir parmak bal daha çaldı. Önceki konsept araçlar seri üretime girmedi ama son gösterilen I.D.Buzz'ın üretilmesi yüksek ihtimal.

Volkswagen elektrikli Beetle modelini üretime hazırlıyor

VW'in CEO'su Herbert Diess'in yaptığı açıklamaya göre yenilenmiş bir Mikrobüs tasarımı olan I.D.Buzz firmanın üretim listesine girmiş durumda. Diess duygusal müşterilerinin Volkswagen markası için çok önemli olduğunu söylüyor. Özellikle de ABD pazarında hala bol miktarda yeni Beetle modelinin satılıyor olması, Mikrobüs üretimi kararında büyük rol oynamış.

Yeni araç eski klasik minibüsten esinlenen modern hatları ve tamamen elektrikli motor sistemi ile dikkat çekiyor. Aracın 480 kilometrelik bir menzile sahip olacağı bilgisi verilmiş, ama ne zaman üretimine başlanacağı konusunda kesin bir tarih yok. Bu aracın bazını oluşturacak yeni nesil elektrikli araç altyapısının ilk örneklerinin 2020'de görüleceği biliniyor. Yani klasik VW minibüs meraklıları hayallerinin gerçekleşmesi için biraz daha bekleyecekler.