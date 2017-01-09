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Volkswagen’e ABD’de gözaltı şoku

NY Times'a göre FBI, Volkswagen'in bir yöneticisini gözaltına aldı
10:249 Ocak 2017
Otomotiv
Volkswagen’e ABD’de gözaltı şoku
NY Times'a göre FBI, Volkswagen'in bir yöneticisini gözaltına aldı
New York Times’in konuya yakan kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre FBI, 2014-Mart 2015 döneminde Volkswagen’in ABD’deki düzenlemelere uyum ofisinin başkanlığını yapan Oliver Schmidt’i
Florida’da gözaltına aldı. Schmidt’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. FBI ve Volkswagen ise konuya ilişkin açıklama yapmadılar.
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ABD’de satılan Volkswagen marka dizel otomobillerin carbon emisyon yazılımlarında hile yapıldığı ortaya çıkmıştı. Volkswagen binlerce aracını geri çağırmış, skandal sonucu Volkswagen ABD’de 15 milyar dolar ceza ödemeyi de kabul etmişti.

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Son güncelleme: 10:4609.01.2017
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