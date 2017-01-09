Volkswagen’e ABD’de gözaltı şoku

NY Times'a göre FBI, Volkswagen'in bir yöneticisini gözaltına aldı
New York Times’in konuya yakan kaynaklara dayandırarak verdiği haberine göre FBI, 2014-Mart 2015 döneminde Volkswagen’in ABD’deki düzenlemelere uyum ofisinin başkanlığını yapan Oliver Schmidt’i
Florida’da gözaltına aldı. Schmidt’in bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor. FBI ve Volkswagen ise konuya ilişkin açıklama yapmadılar.
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ABD’de satılan Volkswagen marka dizel otomobillerin carbon emisyon yazılımlarında hile yapıldığı ortaya çıkmıştı. Volkswagen binlerce aracını geri çağırmış, skandal sonucu Volkswagen ABD’de 15 milyar dolar ceza ödemeyi de kabul etmişti.İLGİLİ HABERVolkswagen için tarihi karar
Son güncelleme: 10:4609.01.2017