Volvo da elektrikli otomobil pazarına giriyor!

Elektrikli otomobiller artık yaygınlaşmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi birer birer yeni modellerini piyasaya sunarken, sağlam otomobilleri ile tanınan Volvo , bu pazara giren yeni marka oluyor.

Elektrikli otomobiller artık yaygınlaşmaya başladı. Birçok otomobil üreticisi birer birer yeni modellerini piyasaya sunarken, sağlam otomobilleri ile tanınan Volvo , bu pazara giren yeni marka oluyor.

Volvo tarafından 2019 yılı içerisinde sunulacak ilk otomobilin yaklaşık 400 kilometre yol yapabileceği ve 35 bin ile 40 bin dolar arasındaki bir fiyat etiketine sahip olacağı ifade edilmiş durumda. Otomobil üreticileri özellikle General Motors gibi, seri üretimde olan ve uzun menzil sunan rakipleri ile rekabet için çalışıyor.

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Volvo ilk olarak hibrit modellere odaklanacak

General Motors'un yaklaşık 380 kilometre menzile sahip ve ABD'de 36 bin dolara satılan Chevy Bolt modeli bulunuyor. Tesla ise yaklaşık 350 kilometre menzilli ve 35 bin dolara satacağı Model 3 Sedan otomobilini bu yılın sonlarında satışa sunmayı planlıyor.

Şimdilik Volvo, ne türde bir elektrikli otomobil piyasaya süreceği duyurmamakla birlikte, Ağustos 2015'te XC90 SUV modelinin bir hibrit seçeneği ile elektrikli otomobil pazarına giriş yaptı. İsveçli üretici, 2025 yılına kadar bir milyon elektrikli otomobili ile yollarda olmak niyetinde.