Volvo ‘voltajı’ yükseltti

Premium otomobil üretici Volvo Cars, 2019 yılı itibariyle lanse edeceği her Volvo modelinin bir elektrikli motora sahip olacağını açıkladı.

Premium otomobil üretici Volvo Cars, 2019 yılı itibariyle lanse edeceği her Volvo modelinin bir elektrikli motora sahip olacağını açıkladı.

Volvo Cars'ın bu açıklaması; içten yanmalı motorlara (ICE) sahip araçların geleceği her geçen gün tartışılırken, Volvo'nun elektrifikasyon ile birlikte otomobillerini geleceğe hazırlama konusunu iş planının merkezinde gördüğünü ortaya koydu. Başkan ve CEO Håkan Samuelsson: “İnsanların elektrikli otomobil talebi her geçen gün daha da artıyor. Bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin isteklerine cevap vermek istiyoruz. Artık, istediğiniz elektrikli Volvo’yu seçebilirsiniz.” dedi. Volvo Cars, tam elektrikli, plug-in hybrid ve mild hybrid de dahil olmak üzere ürün gamının tamamını kapsayan zengin bir model çeşitliliği sunacak.