Yeni çarpıcı seçenekler!

Opel, Astra Hatchback modelinde bu yıl iki yeni motor ve bir yeni donanım seçeneğini ülkemiz pazarına sunuyor. 1,4 lt.

Opel, Astra Hatchback modelinde bu yıl iki yeni motor ve bir yeni donanım seçeneğini ülkemiz pazarına sunuyor. 1,4 lt.

100 bg. benzinli motor seçeneği manuel şanzıman ile 75 bin 400 TL. gibi rekabetçi fiyatla meraklılarıyla buluşurken, 1,6 lt. 200 bg. turbo benzinli seçeneğin ise tavsiye edilen satış fiyatı 109 bin 800 TL. 1,6 lt. 200 beygirlik motor seçeneğinin alınabildiği tek donanım seviyesi olan yeni OPC Line Sport paketi, dış gövde kiti, sunroof, 18 inç alaşımlı jantlar ve krom kaplı çift egzoz boruları ile farklılaşıyor.

Bu paketin sunulduğu diğer motor-şanzıman seçeneklerinin tavsiye edilen satış fiyatları ise: 1,4 150 bg. benzinli otomatikte 104 bin 300 TL. 1,6 lt. 136 bg. dizel otomatikte ise 118 bin 200 TL.