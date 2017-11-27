Yeni konsept: Leon Cristobal

SEAT, Smart City Expo Dünya Kongresi’nde Leon Cristobal’i tanıttı.

SEAT, Barselona'da düzenlenen Smart City Expo Dünya Kongresi'nde konsept otomobili Leon Cristobal'i tanıttı. SEAT'ın ‘Koruyucu melek' olarak adlandırdığı otonom aracı markanın tarihindeki en güvenli otomobili olarak gösteriliyor.

Leon Cristobal'de kazaların temel sebebi olan insan hatasını en aza indirmek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiş birçok güvenlik fonksiyonu bulunuyor. Bu fonksiyonlar arasında, güvenlik uyarıları sunan ve sürücünün dikkatini dağıtacak unsurları en aza indiren Sürüş Koçu en ön sırada yer alıyor. Bu sürüş modu, otomobilde bulunan 15 aktif ve pasif güvenlik sistemini etkinleştiriliyor.