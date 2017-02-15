﻿﻿Çocukluk çağındaki kanserler gözden anlaşılıyor

Her 1 milyon çocuktan 120'sini tehdit eden kanser, kapsamlı göz muayenesinde belirlenebiliyor. Çocukluk dönemi kanserlerinin çabuk ilerlediğini belirten Dr. Feride Pınar Doğru, 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü’nde önemli bilgiler verdi.

Çocukların kansere yakalanma oranı yetişkinlere göre daha düşük olsa da bu dönemde daha hızlı ilerliyor ve çok daha yıkıcı sonuçlara yol açabiliyor. 15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde, Dünyagöz Pendik'ten, Dr. Feride Pınar Doğru, “Günümüzde her yıl 1 milyon çocuktan 120'sinde kansere rastlanmaktadır. Çocukluk dönemi kanserlerinin en yaygını olan löseminin tespiti için ise, bazı hastalarda kapsamlı bir göz muayenesi yeterli” diyor.

15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü'nde uzmanlar, çocukluk döneminde yaşanabilecek kanser rahatsızlıklarının erken tespitine dikkat çekiyorlar. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Dr. Feride Pınar Doğru, “Çocukluk döneminde geçirilen rahatsızlıkların en önemli özelliği; çabuk büyüme gösteren kanser türleri olmalarıdır. Oluşumlarından birkaç haftalık bir süre sonrasında, görülmeye ve hissedilmeye başlar ve belirgin hale gelirler. Hızlı büyüyen bu kanser türlerinin büyük bir bölümünün ise, kapsamlı bir göz muayenesi ile tespit edilmesi mümkün” diyor.

GÖZDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Özellikle çevresel etkenlerin büyük bir rol oynadığını belirten Dr. Feride Pınar Doğru, “Erişkin kanserlerinde olduğu gibi çocuklarda da erken teşhis büyük önem taşıyor. Ailelerin beze, kansızlık, karın şişliği veya dokularda büyümelere dikkat etmeleri gerekiyor. Gözde görünen ana belirtiler; bulanık görüş, ani görme kaybı, ışık parlamaları, belirli alanlarda görme kaybı, gözbebeği şekli veya büyüklüğünde değişiklikler, gözde kızarma veya şişme ve ışığa karşı hassasiyet olarak sıralanabilir. Özellikle çocukluk yaşından başlayarak her yıl düzenli olarak gerçekleştirilecek göz muayeneleri ile, göz sağlığının korunmasının yarı sıra kanser gibi çocuklarımızın hayatlarını kökünden etkileyebilecek rahatsızlıkların da erkenden teşhis edilerek, doğru tedavi yöntemlerine hızlı bir şekilde yönlendirilmesi de sağlanmaktadır” diyerek erken teşhis ve düzenli göz muayenelerinin öneminin altını çiziyor.

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