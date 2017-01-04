11 bin anne onu seçti

Türkiye'nin en önemli anne-bebek-çocuk fuarı olan IBS'de bu yıl, 7 kategoride 338 ürün yarıştı. 11 binden fazla kişinin katılımı ile gerçekleştirilen oylamada, Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi birinci olarak, 'IBS 2016 Anne Dostu Ürün' ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin en önemli anne-bebek-çocuk fuarı olan IBS'de bu yıl, 7 kategoride 338 ürün yarıştı. 11 binden fazla kişinin katılımı ile gerçekleştirilen oylamada, Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi birinci olarak, 'IBS 2016 Anne Dostu Ürün' ödülünün sahibi oldu.

16-18 Aralık 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen anne bebek ve çocuk fuarı IBS, en çok tercih edilen ürünleri seçti. 7 kategoride, 338 ürünün yarıştığı ve 11 binin üzerinde kişinin oylamasıyla belirlenen IBS 2016 Ödülleri, 16 Aralık'da yapılan ödül töreni ile sahiplerini buldu. Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi bu yıl da annelerin tercihi oldu ve “Anne Dostu Ürün” kategorisi ödülü aldı.

Emzirmek doğal bir süreç olsa da, emzirmeye başlangıçta bazı zorluklar yaşanabilir. Özellikle göğüs ucu ağrıları ve çatlakları erken dönemde emzirmeyi bırakmanın en önemli nedenidir. Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi, emzirme dönemde annelerin yaşadığı göğüs ucu ağrılarının hızlı ve güvenli şekilde iyileşmesini desteklemektedir. Annelerin emzirme dönemindeki en büyük yardımcısı Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İBS 2016 Anne Dostu Ürün ödülünün sahibi oldu.

Bebeklerin daha uzun süre anne sütü almasını hedeflediklerini belirten Lansinoh Türkiye Pazarlama Müdürü Derya İşçioğlu, “Lansinoh olarak yaptığımız iş ürün satmanın çok ötesinde. Biz anne bebek arasındaki bağın güçlenmesi ve bebeklerin daha uzun süre anne sütü ile beslenmesi için çalışıyoruz. Lansinoh'un annelerin ve bebeklerin hayatına getirdiği konfor ve mutluluk ise en önemli ölçütümüz. Lansinoh HPA Lanolin Krem IBS Anne Dostu Ürün Ödülünün hem 2015, hem de 2016 yılında sahibi oldu. Annelerin oylarıyla belirlenen bu ödül, bizim için çok büyük mutluluk ve motivasyon kaynağı oldu.” dedi.

YÜZDE 100 DOĞAL

Annelerin Lansinoh ile ilk tanıştıkları ürün olan Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi, annelerin emzirme döneminde yaşadıkları göğüs ucu ağrılarının dindirilmesi ve çatlaklarının iyileşmesinin desteklemektedir. Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi, saf HPA lanolin içeriği ve %100 doğal, %100 hipoalerjenik yapısı ile anne ve bebek için güvenlidir. İngiliz Alerji Kurumu'nun da onayını almış dünyadaki tek göğüs ucu kremi olan Lansinoh HPA Lanolin Göğüs Ucu Kremi'nin emzirmeden önce silinmesi gerekmez. Böylece bebek, anne sütünün tadını ve kokusunu alır, anne memesini reddetmez.

IBS ÖDÜL KATEGORİLERİ

IBS 2016 Ödülleri 1 Kasım – 1 Aralık 2016 tarihleri arasında halk oylamasına sunuldu. 11 bin kişinin katıldığı oylamada; 7 kategoride 338 ürün yarıştı. IBS Ödülleri kategorileri: “Hamile Dostu Ürün”, “Bebek Dostu Ürün”, “Çocuk Dostu Ürün”, “Anne Dostu Ürün”, “Aile Dostu Ürün”, “İnovasyon” ve “Yılın Ürünü”; “Sosyal Sorumluluk” ve “Yılın İlham Veren Annesi” kategorileri jüri tarafrından özel olarak ödüle layık görüldü.