20 yılda 25 kez ameliyat oldu

Son 20 yılda 24 kez ameliyat olan Sabri Arpe, 25. ameliyatta koltuk değneklerini attı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Sabri Arpe, 20 yıl boyunca koltuk değneklerinden kurtulmayı bekledi. Bu süre içinde 24 kez ameliyat olan Arpe, Cizre'de yapılan 25'inci ameliyatta sağlığına kavuşarak, koltuk değneklerini attı.

Silopi ilçesinde ikamet eden ve doğuştan kalça çıkığı sekeli olan 40 yaşındaki Sabri Arpe, son 20 yıl içerisinde çeşitli hastanelerde 24 kez bıçak altına yatmasına rağmen bir türlü sağlığına kavuşamadı. Bunun üzerine Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine başvuran Arpe, burada bir kez daha ameliyata alındı. Arpe, yapılan 25'inci operasyonla sağlığına kavuşarak, koltuk değneklerini attı.

20’Lİ YAŞLARDAN BERİ AMELİYAT OLUYOR

Operasyonu gerçekleştiren doktorlardan Ortopedi Uzmanı Dr. Mahmut Günay, hastasının total kalça protezi ameliyatı ile hem ağrılarından kurtulduğunu hem de sağlığına kavuştuğunu belirterek, artık normal bir şekilde yürümeye başladığını ve koltuk değneklerinin attığını kaydetti. 4-5 yıl öncesine kadar ilçede böyle büyük ameliyatların yapılmadığını anlatan Günay, “20 yaşında ilk ameliyatını gerçekleştiren hasta 20 yılda 24 defa ameliyat olmuş. Ama bu ameliyatlardan çok fayda görmemiş. Kendisinin ameliyattan önce çok ciddi ağrısı, 3 santimetre kısalığı ve yürümede aksaması vardı. Bunu gidermek için kalçasına total kalça protezi yaptık. İlk gün olmasına rağmen hastamızın durumu iyi ve yürüyor. Ağrıları azaldı” dedi.

Operasyonu, Ortopedi Uzmanı Dr. Bangin Bekir Candan ile birlikte yaptıklarını kaydeden Günay, “Bu tür ameliyatlar için hastalar çevre illere sevk ediliyor ve çoğu hasta mağdur oluyordu. Ama yapmış olduğumuz başarılı ameliyatlarından sonra hastalar hastanemize çevre illerden de başvuru yapmaya başladı. Hastanemiz sevk eden hastane konumundan çıkıp, sevk alan hastane konumuna gelmiştir” diye konuştu.

20 yaşından bu yana tedavi olmak için birçok hastaneye başvurduğunu ve 24 ameliyat geçirdiğini belirten Arpe, “Bütün ameliyatlara rağmen sağlığıma kavuşamadım. Ancak Cizre'de yapılan ameliyat başarılı bir şekilde geçti. Bütün ağrılarımdan kurtularak, sağlığıma kavuştum” ifadelerinde bulundu.