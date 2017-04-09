35 yıllık eşine yeniden hayat verdi

Yıllarca böbrek nakli bekledi. Tam umutlarını kaybederken 35 yıllık kocasının böbreği ile yeniden hayata tutundu. Eşine böbreğini veren Naim Top, “Bana lazım olsa kalbini söker bana verir, buna da eminim. Böbreğimi verdim, çok mutluyuz” dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oturan 53 yaşındaki Türkan Top, 10 yıl önce yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye gitti. Yapılan kontroller sırasında böbrek yetmezliği olduğunu öğrenen Türkan Top, bu haberle yıkıldı. Doktorların tavsiyeleri ile tedaviye başlayan Türkan Top, bir süre sonra vücut değerlerinin daha da kötüye gitmesi üzerine diyalize girmeye başladı. Bu sırada eşi ve yakınları da Türkan Top'a böbrek bulmak için seferber oldu. Ancak Türkan Top'un yaşadığı bu süreç diyaliz makinesine bağlı olarak beş buçuk yıl sürdü. Böbrek nakli için birçok hastaneye başvuran Türkan Top, son olarak İstanbul Ataşehir'de özel bir hastaneye başvurdu. Doktorlar eşi Naim Top'dan da test için örnekler aldı ve aileyi evine gönderdi. Bu bekleyiş yaklaşık 3 gün sürerken, aileye mutlu haber telefonla verildi. Geçtiğimiz Pazartesi günü hastaneye yatan Naim Top, eşi Türkan Top'a böbreğini verdi.

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“YENİ BİR HAYAT VERDİ BANA”

Yaşadığı süreci anlatan 4 çocuk annesi Türkan Top, ”Ben yıllardır bu sorunu yaşıyorum. Beş buçuk yıldır diyalize giriyordum. Eşimin böbreğinin uyduğunu bilmiyordum. Kendisi vermek istedi, ben de kabul ettim. Her şey 3 günün içinde oldu. 35 yıldır evliyim. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun kendisinden. Yani yeni bir hayat verdi bana” şeklinde konuştu.

Eşine böbreğini veren Naim Top ise, “Eşim bundan 10 sene önce yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye gitti. Doktorun ilk muayenesinde böbrek yetmezliği olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 yıl süren bir tedavi gördü. 3 yıl sonra vücuttaki bütün değerler yükselmeye başladı. Artık dayanamayacak hale geldi. Daha sonra da diyalize girmeye başladı. Tabi biz bu arada çare ararken, bir bekar kızım var. O böbreğini vermek istedi ama sen bekarsın dedi, ben senden almam dedi. Çünkü toplum yadırgar diye kabul etmedi. Diyaliz süreci devam ederken, çare aramaya devam ederken son aşamada buraya geldik. Buraya kadavraya başvurmak için geldik. Hocamızla konuşurken siz niye düşünmüyorsunuz dedi, bizim bildiğimiz kadarı ile değerlerimiz uymuyor dedik. Hayır sizin bildiğiniz gibi değil dedi ve bizim için 3 tane değer var, onlar uyarsa olur dedi. Bir test verin dedi, olmazsa olmaz. Biz de testi verdik” dedi.

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Daha sonra eve gittiklerini ve haber beklediklerini ifade eden Naim Top, “Evde yemek yiyorduk. Eşim Cuma günü diyalize girecekti. Ona dedim ki, bu cuma senin diyalizin son diyaliz olacak. Artık diyalize girmeyeceksin, güzel haber gelecek dedim. Eşime de diyalizdeyken haber verdim. Keşke 5 sene önce verseydik. 35 senelik evlilik hayatımızda bir gün kırılmamız, darılmamız olmamıştır. Eşim gerçekten çok anlayışlı bir insan. Belki çok büyük hatalar da yaptım ama hep anlayışla karşıladı. Ama bana lazım olsa kalıbını söker bana verir, buna da eminim. Böbreğimi verdim, çok mutluyuz” diye konuştu.

“ORGAN BAĞIŞINDA BULUNUN”

Organ bağışının önemine de dikkat çeken Naim Top, “Şu saatten sonra bilsem benim 3 tane böbreğim olacak. Geri kalan 2 tanesini de bağışlarım. Yani o kadar çok önemli. Buralara geldikçe, bu işler başına geldikçe daha iyi anlıyorsunuz. O yüzden tüm vatandaşlarımızı çekinmeden organ bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

İHA