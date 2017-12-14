50 bin lira bulunamazsa ölecek! “Babası ölürse ölsün diyor”

Konya'da 1,5 yaşındaki Muhammed Emin Dinler'in ilik nakli olması için 50 bin lira gerekiyor. Küçük Muhammed'in annesi yetkililere seslenip yardım istedi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde 30 yaşındaki Melek Dinler, bağışıklık yetmezliği bulunan 1,5 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Dinler’in ilik nakli olması için 50 bin lira gerektiğini, bu paranın bulunamaması halinde oğlunun gözü önünde öleceğini söyleyerek gözyaşı döktü.

Ereğli İlçesi’nde yaşayan Melek Dinler, 7 aylık dünyaya getirdiği oğlu Muhammed Emin Dinler’in bağışıklık yetmezliğine yakalandığını öğrendi. Bunun üzerine şiddetli geçimsizlik bulunan eşinden ayrılan Dinler, baba evine döndü. Anne Melek Dinler’in önümüzdeki Ocak ayında Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat olması gereken küçük Muhammed’in ameliyatı için gerekli olan 50 bin liraya ihtiyacı var. Ekonomik durumlarının iyi olmadığını belirten Anne Melek Dinler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek yardım istedi.

Ameliyat masraflarını devlet tarafından karşılanmadığını söyleyen anne Melek Dinler şöyle konuştu:

“Çocuğum doğduğunda hastalığını öğrendik. Oğlumun hastalığıyla uğraşırken eşimden ayrılıp babamın evine geldim. Doktorlar ameliyatın 28 Ocak’ta olması gerektiğini söylüyor. Ancak ameliyat masrafları olan 50 bin lirayı devlet karşılamıyor. Bizim de maddi durumumuz yok. Eğer bu parayı bulamazsam yavrum gözümün önünde ölecek. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Ne olur bize yardım etsin. Çocuğumu kurtaralım.”

Ayrıldığı eşini arayarak, çocuklarının ameliyat olması gerektiğini söylediğinde umursamadığını belirten anne Melek Dinler, “Çocuğumun babası ayrıldığım eşime haber gönderiyorum. Oğlumuzun ilik nakli olması gerekiyor. 50 bin lira para lazım diyorum. O bana ‘Öürse ölsün gebersin’ diyor. Utanıyorum ben babasının bu sözleri söylemesine. Çocuğumu kurtaralım ne olur” diyerek gözyaşı döktü. DHA