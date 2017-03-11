Ağızdan nefes almanın zararları!

Uzmanlar, gün boyu, özel bir nefes egzersizi çalışılmadığı ve aktif spor yapılmadığı sürece sadece burundan nefes alınıp verilmesi gerektiğini belirtiyor.
Ağız nefesi kullanan kişilerde görülen genel rahatsızlıklarla ilgili klinik araştırma sonuçlarından elde edilen bilgilere değinen "Nefeste saklı hayat" kitabının yazarı Ebru Şinik, ağız nefesi kullanan kişilerde ortak tespit edilen belirtileri açıkladı:
İŞTE AĞZINDAN NEFES ALANLARDA GÖRÜLEN O SORUNLAR1. Yorgunluk
2. Kas gerginlikleri, kas spazmı ve ağrısı3. Konsantrasyon bozukluğu
20. Değişken, kararsız ve huzursuz zihin21. Yüksek stres hormonu (kortizol) seviyeleri
22. Ani beden ısısı değişiklikleri (menopoz dönemindeki gibi)23. Tahriş edici öksürükler
24. Omurga ve postür bozuklukları25. Bedenin farklı bölgelerinde uyuşma ve genel olarak uyuşuk, miskin beden enerjisi
Ayrıca özellikle ağızları sürekli açık olan ve ağızdan nefes alıp veren çocuklar ileriki dönemlerde fiziksel ve zihinsel açıdan büyük sorun yaşayabilirler.
Ağzımızdan aldığımız her nefes filtresiz olarak ciğerlere iner; havada bulunan partiküllerin ve mikropların bedenimize girmesi kaçınılmazdır. Oysa burundan alınan her nefes bedenin filtreleme mekanizmasından geçerek ciğerlere ulaşıyor.
O nedenle gün boyunca, özel bir nefes egzersizi çalışılmadığı ve aktif spor yapılmadığı sürece sadece burundan nefes alınıp verilmeli.