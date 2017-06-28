Aile hekimlerine izin müjdesi

Aile hekimleri yıllık izin ve süt izni ile ilgili sorunlarını bakanlıkla görüştü. Görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Uzm. Dr. Erkut Coşkun, meslektaşlarına müjdeli haberi verdi: Bundan böyle Aile hekimlerinin izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince planlanacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, bir süre önce, izinlerinde 4B statüsüne göre yeniden düzenlemeye gidileceği yönündeki planlama dolayısıyla yıllık izinlerinin 30 günden 20 güne, süt izinlerinin de 3 saatten 1,5 saate düşmesi gibi bazı hak kaybına uğrayacakları kaygısını taşımaktaydılar.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Uzm. Dr. Erkut Coşkun, bakanlıkla yaptıkları görüşmenin sonuç getirdiğini söyledi ve meslektaşlarına müjdeyi verdi. Bundan böyle Aile hekimlerinin izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince planlanacak.

Coşkun açıklamasında şunları ifade etti:

Danıştay tarafından Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanlarının izin haklarının kanun ile düzenlenmesi noktasındaki kararının ardından, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının izin haklarında belirsizlik ortaya çıkması ile moral ve motivasyon kaybı oluşmuştur.

Geçtiğimiz hafta AHEF Yönetim Kurulu olarak, gerek izinler gerekse aile hekimliği sisteminde yaşanan bazı temel sorunlar için THSK Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile görüşmelerde bulunduk ve torba yasa ile izinlerin 4B statüsünde düzenlenmesinin özlük haklarımızda kayba neden olacağını; anne ve bebek dostu olan sağlık çalışanlarının kendilerinin bu haklardan mahrum kalacağını; bunun da kabulünün imkan dahilinde olmadığını ifade ettik.

Sayın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, sağlık çalışanlarının özlük haklarının korunması konusunda Sayın Bakanımızın çok hassas olduğunu ve her alanda bu noktayı dile getirdiğini belirterek konuyu kendilerine ileteceklerini ifade ettiler.

Ve beklediğimiz müjdeli haber, bayramda geldi. Sayın Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, bizzat arayarak, 1. basamakta görevli aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ'ın bayram hediyesi niteliğindeki müjdesini iletti. Federasyonumuza yapılan açıklamada, Sayın Bakanımızın, torba yasa çerçevesinde 4B statüsünde düzenleneceği belirtilen izin haklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince planlanması hususunda gerekli talimatı verdiği belirtildi. Sayın bakanımızın, sahanın karamsarlığa kapılmamasını istediği ve her konuda Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının yanında olacağını ifade ettiği de bildirildi.

Biz de AHEF olarak, bu vesileyle bir kez daha meslektaşlarımızın bayramını kutluyor, aile hekimlerinin haklarının korunmasında her adımı atmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

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