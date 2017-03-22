Alkol içerek zayıflama çılgınlığı: Drankoreksiya

ABD'nin Ulusal Yeme Bozukluğu Derneği, Drankoreksiya'yı şöyle tanımlıyor; “Aşırı alkol içerek zayıflama ve alkolü, gıdaya değişme veya kusabilmek için çok az miktarda besin tüketmek". Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, son zamanlarda çokça duyulan bu yöntemi kadınların erkeklere göre 3 kat daha çok tercih ettiğini belirtti. İşte Drankoreksiya çılgınlığı ve 9 zararı...

ABD'nin Ulusal Yeme Bozukluğu Derneği, Drankoreksiya'yı şöyle tanımlıyor; “Aşırı alkol içerek zayıflama ve alkolü, gıdaya değişme veya kusabilmek için çok az miktarda besin tüketmek". Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, son zamanlarda çokça duyulan bu yöntemi kadınların erkeklere göre 3 kat daha çok tercih ettiğini belirtti. İşte Drankoreksiya çılgınlığı ve 9 zararı...

Özellikle gençlerin zayıflamak ve güzel bir vücuda sahip olmak için denemeyeceği şey yok. Bu konuda aileleri uyaran uzmanlar yeni bir zayıflama trendine dikkat çekiyor; Drankoreksiya. Alkol içerek zayıflama olarak tanımlanan Drankoreksiya ile ilgili bilinmesi gerekenleri Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel anlattı.

Drankoreksiyalı bireyler öğünlerinin yerine alkol tüketmeyi tercih ettiklerinin belirten Şengel, alkol miktarının normalin çok üstünde aldıklarını sözlerine ekliyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları anlatıyor. “Drankoreksiya sonucunda alkol ile alınan fazla kaloriyi yakmak için bireyler aşırı miktarda egzersize yönelirler. Bireylerin estetik kaygısı, sosyal yaşam, iş veya okul hayatı gibi psikolojik etkiler drankoreksiyayı tetikleyebilmektedir.

Alkol içerek zayıflamaya çalışmanın sebebi nedir, kimlerde görülür?

Alkolizm ve anoreksiyanın birleşimi olarak karşımıza çıkan drankoreksiyanın temelinde düşük kiloda kalabilme düşüncesi bulunmaktadır. Drankoreksiyanın veya alkol içerek zayıflama nedenleri arasında mükemmel zayıf vücut görüntüsüne sahip olma isteği ve kişilerin bunalım dönemlerinde sosyal ortamlarda fazla bulunarak, alkol tüketimini arttırmaları gösterilebilir.

Kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla rastlanıyor!

Yapılan çalışmalarda kadınlarda erkeklere göre 3 kat daha fazla rastlanan bu rahatsızlığın daha çok 18-25 yaş arası ve genellikle üniversite dönemi gençlerde de görüldüğü bulunmuştur. Journal of American College Health'te yayınlanan bir makalede, anokreksiya ve bulimia vakalarının temelleriyle de bu bozukluğun gelişebileceği belirtilmiştir.

Drankoreksiya'nın zararları neler?

National Institute on Alcohol Abuse on Alcoholism verilerine göre yüksek miktarda alkol tüketimi;

*Beyinde hücre ölümüne, beyin işleyişinin olumsuz etkilenmesine ve uzun dönemde bilişsel bozukluk, Alzheimer, *Parkinson gibi nörolojik bozukluklara,

*Kalp krizi riskinin artmasına, düzensiz kalp atışlarına,

*Midede gastrit ve ülser gibi sorunlara,

*Karaciğer yağlanmasına, alkolik hepatite ve siroz oluşumuna,

*Pankreasta toksik maddeler oluşturarak pankreatit oluşmasına,

*İmmün sistemi olumsuz yönde etkileyerek bağışıklığın düşmesine,

*Kanser riskinin artmasına ve

*Böbrek yetmezliği gibi birçok sağlık problemlerine neden olmaktadır.

Drankoreksiya'nın tedavisi nasıl olmalı?

Basit bir sorun gibi gözüken ancak ilerleyen dönemlerde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen alkol içerek zayıflama veya drankoreksiyanın erken fark edilmesi ve önlem alınması önemlidir. Kişiye doğru beslenme tedavisi ile birlikte psikolojik desteğin sağlanması gerekmektedir. Yanlış uygulamalar ile hızlı verilen kiloların vücut sağlığı ve psikolojik açıdan ciddi sorunlara yol açabileceği unutulmamalıdır.” diyor.

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