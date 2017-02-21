Alzheimer’ı mat edecekler

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, yaşlılığa paralel bir şekilde ortaya çıkan Alzheimer hastalığına karşı zihinsel bir kalkan sağlamak amacıyla satranç kursu düzenledi. 55 yaş üstündekilerin yer aldığı kursta, 80 saatlik eğitim alan kursiyerler hem Alzheimer'ı, hem de katıldıkları turnuvalardaki rakiplerini mat etmek istiyor.

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, yaşlılığa paralel bir şekilde ortaya çıkan Alzheimer hastalığına karşı zihinsel bir kalkan sağlamak amacıyla satranç kursu düzenledi. 55 yaş üstündekilerin yer aldığı kursta, 80 saatlik eğitim alan kursiyerler hem Alzheimer'ı, hem de katıldıkları turnuvalardaki rakiplerini mat etmek istiyor.

Yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan Alzheimer hastalığını önleyebilmek için Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi’yle işbirliği yaparak satranç kursu düzenlendi. Dernek binasında düzenlenen kursta en küçüğü 55, en büyüğü ise 86 yaşındaki kursiyerler, Eğitmen Güler Çiber’den aldıkları 80 saatlik eğitimin ardından satranç oynamayı öğrendi. Kursiyerler, kurslar sayesinde hem sosyal iletişim kurma şansı yakaladı, hem de beyin jimnastiği yaparak yaşlılığın korkulu rüyası Alzheimer’a karşı kalkan oluşturdu. Satrancı öğrenerek turnuvalara katılacak seviyeye gelen orta yaş üstü kursiyerler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği satranç turnuvasına da katılarak yarışma heyecanını tattı. 18 Kasım’da başlayan kursun ilk etap derslerinin tamamlanmasının ardından kursiyerlere katılım belgeleri verildi.

“SAĞLIKLI YAŞLANMAK İÇİN SATRANÇ İHTİYAÇ”

Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz, dernek çatısı altında düzenledikleri satranç kursuyla kursiyerlerin beyinlerini zinde tutmak ve Alzheimer hastalığını önlemek için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Alzheimer hastalığını önleyebilmek için en önemli şeylerden birisi zihinsel işlevleri geliştirmek ve beyni çalıştırmaktır. Bunun için satranç en önemli ve en değerli olan aktivitelerden bir tanesi. Bunu önlem almak için hayatımıza mutlaka koymamız gerekiyor. Satranç sağlıklı bir şekilde yaşlanmayı sürdürebilmemiz için bir ihtiyaç ve yapabileceğimiz en güzel aktivitelerden bir tanesi” dedi.

“SATRANÇ ALZHEİMER’I DURDURUYOR”

Satranç kursunun gönüllü eğitmeni Güler Çiber, düzenledikleri kursun ilk etabının tamamlandığını ve 11 kursiyere katılım belgesi verildiğini söyledi. Satrancın Alzheimer’ı durdurduğunu ifade eden Çiber, “Kursumuza katılan 15 kursiyerden 11’ine katılım belgelerini verdik. 55 yaş ve üstü kursiyerlerimize satranç oynamayı öğrettik. Satranç sporunda oldukça ilerleme kat ettiler, turnuvalara katılarak yarışma heyecanı yaşadılar. Öğrencilerimiz çok başarılı, ikinci dönem tekrar kurs açmayı planlıyoruz. Satranç Alzheimer’ı durduruyor unutkanlığı önlüyor. Orta yaş üstü kişilerin muhakkak zihin jimnastiği yapılması gerekiyor” diye konuştu.

“SATRANCIN ÖMRÜMÜ UZATTIĞINI HİSSEDİYORUM”

Satranç kursiyerlerinden 70 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Sezgül Urgun, eskiden yaşadığı unutkanlıkların azaldığını belirterek, “Bireysel olarak kendi zihnimde unutkanlığımda, okuduğumu anlama konusunda beynimde büyük değişiklikler olduğunu hissettim. Geçen yıl yakınlarım çok unutkan olduğumu söylüyordu. Bu yıl ise beni takdir ediyorlar. Satrancın ömrümü uzattığını hissediyorum. Hayatıma renk kattı. Beyin çalışması insan ömrüne katkıda bulunuyor. Santrancı herkese tavsiye ediyorum. Özellikle emekli olan kadınlar günlere gitmeyi bıraksın, pasta börek yemeyi bıraksınlar beyin jimnastiği yapsınlar” diye konuştu.

DHA