Bahar alerjisinin 6 temel belirtisi

Dr. Koray Akay bahar alerjisinin temel belirtilerini ve alerjiden korunmanın püf noktalarını sıraladı. Akay uyarıyor: Bahar alerjisi olanlar bu saatlerde dışarı çıkmamalı.

Bahar bazı insanlar için alerji mevsimi demek… Ancak bahar alerjisine teslim olmadan baharın güzelliklerini yaşayabilirsiniz.

Ağaçların çiçeklenmesi, çiçeklerin açmasıyla polenler hızlı bir şekilde atmosfere yayılır. Rüzgar ile beraber polenlerin yayılma hızı 500 km uzaklığa kadar ulaşabilir. Polenlere maruz kaldığımızda burun, göz ve ciğerlerimize kadar ulaşırlar, alerjik rinite sebep olabilirler.

Peki, bahar alerjisi yaşadığımızı nasıl anlarız? Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, bazen farkında olmadan yaşamımızı olumsuz etkileyecek bu sorunun öncelikle doğru teşhisinin konulması gerektiğini ifade ediyor. Basit bir alerji mi, bahar nezlesi mi, solunum rahatsızlığı mı, teşhis doğru konulmalı ve tedavi buna göre uygulanmalı, diyor. Dr. Koray Akay, bahar alerjisinin en önemli belirtisinin sıklıkla hapşırma olduğunu söylüyor.

BAHAR ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ

– Sıklıkla hapşırma

– Burun tıkanıklığı ve akması

– Gözlerde kaşınma ve sulanma

– Vücutta kaşınma, kızarıklık

– Öksürük

– Baş ağrısı

BAHAR ALERJİSİNDEN KURTULMAK İÇİN…

– Tozlu ve sigara içilen ortamlarda bulunmayın.

– Polenlerin en yoğun olduğu 05:00 – 10:00 saatleri arasında dışarıya çıkmaktan kaçının. Çıkmak zorundaysanız maske kullanın.

– Evinizin kapı ve pencerelerini kapalı tutun, rüzgarlı havalarda dışarı çıkmayın.

– Burun dış kısmına ve gözün dış etrafına çok az krem sürün, böylelikle polenler kreme yapışır ve girişleri engellenir.

– Klimalarda yer alan filtreleri her ay düzenli olarak değiştirin. Alerjenleri engelleyen özel filtrelerden satın alın.

– Kıyafetlerinizi günlük olarak değiştirin ve el ve yüz temizliğine özen gösterin.