Balın mucizevi etkileri

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Balın gerçekten de bir mucize olduğunu yanına ufak baharat, meyve, vs. ekleyerek görebilirsiniz. İşte her şeyin ilacının bal olduğunu gösteren tarifler...
Bal ve Turunçgil karışımı
Boğaz ağrıları ve grip için birebir bir karışım. içine biraz da zencefil atarsanız boğazınızı rahatladığını ve balın da bakterilerin yok olmasına yardımcı olması sebebiyle hızlıca iyileştiğinizi göreceksiniz. Kış gelirken aklınızda bulunsun.
Bal ve limon
Yüksek ateşin ve soğuk algınlığının semptomlarının iyileştirilmesinde bundan daha iyi bir karışım bulamazsınız. Balın içine kestiğiniz limon dilimlerini atın, bekletip tüketin.
Bal ve tarçın
Tarçın ve bal karışımı bağışıklık sisteminizi destekleyecektir, bunu yaparken aynı zamanda yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıkları ile mücadele eden vücudunuza yardımcı da olacaktır.
Bal ve zencefil
Zencefil, steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar gibi çalışarak enfeksiyonların rahatlatılmasında yardımcıdır, ayrıca dolaşıma da yardımcı olduğu bilinmektedir. Balla bir araya geldiğinde mide rahatsızlıklarına karşı harika bir ilaçtır.
Bal ve karanfil
Bu tarifin özünü karanfilin içinde bulunan çok güçlü bir anestetik olan Eugenol oluşturur. Eugenol aynı zamanda bal gibi güçlü bir antiseptiktir ki bu da enfeksiyonlarla mücadelede harika iş çıkarır. Karanfil, diğer eugenol kaynaklarından 20 kat daha fazla eugenol içerir, bu da diş ağrılarınızın geçirilmesinde bir numara iş görür.
Bal ve elma sirkesi
Sirkenin sindirimi ve mineral emilimini artıran etkisiyle birlikte bu karışım reflüsü olanlar için harika bir ilaçtır. Rahatlamak için bu karışımı her gün tüketebilirsiniz.
Bal ve nemlendirici krem
Vücudunuzdaki çatlakları, salt kreme göre çok daha iyi onaracak ve hızla iyileştirecektir.
Bal ve kahverengi şeker
Kurumuş cildinizi nemlendirmek ve ölü deriden kurtulmak için güzellik salonlarına para saçmanıza gerek yok. Bu karışım istediğinizi fazlasıyla verecektir.
Bal ve yoğurt
Probiyotikler bakımından son derece zengin olan yoğurt hem enflamasyonu azaltacak hem de cildin doğal pH dengesini tesis edecektir. Balla karıştırarak elde ettiğiniz karışım ise sivilcelerle mücadelede harika bir maske olacaktır.
Bal ve Hindistan cevizi suyu
Hindistan cevizi suyu çok fazla elektrolit içerir, bu da kas ağrılarına sebep olan dehidrasyonu ortadan kaldırmanın en iyi yoludur. Enerji de versin istiyorsanız karışıma turunçgil de ekleyebilirsiniz.
Bal ve limon
Bal, limon ve sıcak su. Son yapılan araştırmalar ışığında bal ve limonun kilo verdirici etkisinden istifade etmenin en güzel yolu.
Bal ve elma sirkesi
Ayurveda metinlerine göre vücut dokusundaki yağlardan ve kolesterolden kurtulmanın en iyi yolu.
Bal ve zerdeçal
Bal ve zerdeçal karışımını günde üç defa uygulamanız halinde ağız içi yaralarının çok daha hızlı iyileştiğini göreceksiniz.
Bal ve taze zencefil
Bal ve zencefil suyu karşımının günde iki defa kullanılması halinde sinüsleri rahatlattığı ispatlanmış bir gerçektir.
Bal ve portakal suyu
Araştırmalar portakalın yatıştırıcı bir etkisinin olduğunu ve yorgunluğun, bitkinliğin ve kaygıların giderilmesinde yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Balla karıştırdığınızda anksiyete ile mücadelede güçlü bir yardımcı elde etmiş olursunuz. Turunçgil yapının ayrıca konsantrasyonu artırdığı da bilinen bir gerçektir.
Bal ve ananas
Sigaranın yol açtığı zararlı etkilerin aza indirilmesinde bu karışımın son derece faydalı olduğunu göreceksiniz.
Bal ve hintyağı
Şaşırtıcı ama bu karışım hıçkırığınızı şıp diye kesecektir.
Bal ve tarçın
Bilim insanları balın sadece hasarlı deriyi onarmakla kalmadığını, son derece ciddi egzama vakalarında kuru dokuların atılmasında ve yeni doku oluşumunu teşvik etmede de işe yaradığını göstermişlerdir.
Bal, tarçın, limon suyu ve karbonat
Ağız kokularının giderilmesinde bundan daha etkili bir ağız gargarası bulmanız imkan dahilinde değil.
Bal ve yumurta akı
Bal ve zengin protein kaynağı yumurta akıyla hazırlayacağınız bir maske saçlarını besleyecek ve onları yenileyecektir.
Balın mucizevi etkileri
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