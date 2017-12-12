Bilim insanları açıkladı! İşte sakal bırakmanın bilimsel faydaları!

Bir dergide yapılan araştırmada sakallı ve sakalsız 408 personelin yüzünden örnekler alındı ve sakal bırakmak için iyi bir neden tespit edildi.

Bilim adamlarına göre sakal bırakmak yüzü güzelleştiriyor. Çünkü sakal bırakıldığında ciltte hastalıklarla ve cilt virüsleriyle savaşan bir antibiyotik üretiliyor. Bir dergide yapılan araştırmada sakallı ve sakalsız 408 sağlık personelinin yüzünden örnekler alındı ve sakal bırakmak için iyi bir neden tespit edildi.

Yapılan araştırmada sakalsız grubun yüzünde emarsi gibi antibiyotiğe direnişli bakterilerin 3 kat daha fazla bulunduğu görüldü.

Bu bakteriler hastane kaynaklı enfeksiyonların en yaygın olanı ve en fazla endişe veren türüdür. Çünkü bu enfeksiyon mevcut olan antibiyotiğe karşı dirençlidir.

Dr Adam Robert sakallı bir denek üzerinde yaptığı çalışmada 100'den fazla bakteri yetiştirmeyi başarmıştır. Tabi normalde bu bakteriler ciltte tahrişe yok açması gerekiyordu ancak bilim insanını şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Sakallı ciltte meydana gelen bakteriler garip şekilde cilde zarar verecek kadar olgunlaşmasına fırsat kalmadan aniden ortadan kalkıyor yani ölüyorlardı.

Dr Adam Robert araştırmasını daha da derinleştirdi ciltte bir şeyler sakallı ciltte bakterileri aniden öldürüyordu.

Sakal diplerinden türeyen antibiyotik görevi gören başka bir bakteriyi fark etti. Ciltte bakteri türediğinde aniden sakal diplerinden çıkıyor zararlı bakterileri yok ediyordu.

Dr. Adam Robert bu şaşkınlık verici tespitlerinden sonra sakal bıraktı.