Bilim insanları bu sorunun yanıtını buldu! Hangi alkollü içkiler insanları saldırganlaştırıyor, hangileri gevşetiyor?

Her bir alkollü içkinin belli bir ruh hali veya duyguya yol açtığına dair iddialar, İngiliz psikologlar tarafından doğrulandı. Bilim insanları, votka ve diğer sert içkilerin saldırganlığa yol açtığını tespit etti.

BMJ Open dergisindeki habere göre, Büyük Britanya Ulusal Sağlık Hizmeti'nin Galler şubesinden Mark Bellis, “Rom, votka, cin ve diğer sert alkollü içkilerin asırlardır süren tarihi şiddet dolu. Bu küresel araştırma, bugün bile bu içkilerin kullanımı diğerlerinden daha fazla insanları saldırganlığa ittiğini gösteriyor” diye açıkladı.

Bellis başkanlığındaki psikologlar ekibi, hangi içkilerin daha fazla insanın davranışını değiştirdiğini araştırdı. Bilim insanları 21 ülkeden yaklaşık 29 bin genç erkek ve kadının katıldığı anket araştırması düzenledi. Gençlere, hangi alkollü içkileri kullandıkları, hangilerini sevdiği, bu içkilerin hangi duygulara yol açtığı ve ziyaret ettikleri içkili mekanlarda kavga gibi hoş olmayan durumlar yaşayıp yaşamadıkları soruldu.

Araştırma sonuçları, çeşitli alkollü içkilerin, dünyanın tamamen farklı bölgelerinde yaşayan ve tamamen farklı kültürlerden olan insanlarda neredeyse benzer ruh hali ve duygulara yol açtığını gösterdi.

‘KIRMIZI ŞARAP VE BİRA, GEVŞEME VE YORGUNLUK HİSSİ VERİYOR’

Örneğin, kırmızı şarap ve bira tüketen insanlar, bu içkilerin gevşeme ve yorgunluk hissi verdiğini belirtirken, daha sert içkileri sevenler, içince kendilerini daha ‘dolu' ve karşı cins için çekici hissettiklerini anlattı.

En ‘belirsiz' içkinin ise beyaz şarap ortaya çıktığı ifade edildi. Beyaz şarabın insanlarda karışık duygulara yol açtığı ya da hiçbir duyguya yol açmadığı belirtildi.

İlginç olan şu ki, votka ve diğer sert içkiler ortak sıra dışı özelliğe sahip. Tüm sert içkilerin, insanları saldırganlık sergilemeye ve kavgalara girişmeye zorladığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre votka, cin ve rom severlerin yaklaşık üçte biri bu duyguları yaşadığını ifade ederken şarap veya bira tercih edenlerde bu oran yüzde 5-8 civarında.

Psikologlara göre bu durum, alkolizm ve şiddet oranının azaltılması için sert alkollü içki fiyatlarının daha da yükseltilmesi gerektiğini gösteriyor.