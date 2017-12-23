Bilim insanları ilk kez tespit etti: Balık yiyen çocuklar daha mı zeki?

Balık yemenin zekâya olan etkisi uzun zamandır araştırılıyor. ABD'deki Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da düzenli balık yemenin çocukların IQ seviyesine bir etkisi olup olmadığını ilk kez ortaya koydu?

ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, çocuklarda zeka gelişimi ve balık yemek arasındaki ilişkiyi ilk kez tespit etti.

ÇOCUKLAR NE KADAR BALIK YEMELİ?

BBC Türkçe’nin haberine göre yapılan araştırmada, balıkta bulunan Omega-3 yağ asitlerinin çocukların zeka gelişimini ve uyku düzenini olumlu yönde etkilediği anlaşıldı. Araştırmaya göre çocuklar haftada en az bir kez balık yemeli.

“BİR TAŞLA İKİ KUŞ”

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarından Prof. Dr. Adrian Raine, “Çocuklara balık yedirmek, sürekli erken yatmalarını söylemekten daha kolay olabilir. Balık yemek, çocuğunuzun uyku kalitesini artırırsa, güzel. Ve bu da idrak performansını artırırsa, daha da güzel. Bir taşla iki kuş” dedi.

IQ TESTİ SONUÇLARI NE GÖSTERDİ

Araştırma kapsamında, yaşları 9 ile 11 arasında değişen okul çağındaki 541 öğrenciye, ne kadar balık tükettikleri soruldu ve daha sonra IQ testi yapıldı. Daha sonra da ebeveynlerinden çocukların uyku kalitesine yönelik bilgi alındı.

Araştırmada, IQ testinde haftada en az bir kez balık yediğini söyleyen çocukların diğerlerine kıyasla 4,8 puan; arada sırada balık yiyenler ise yalnızca 3,3 puan daha yüksek skor elde ettiği görüldü. Ayrıca, balık tüketimindeki artışın uykuda daha az kesintiye yol açtığı ve bunun da genel uyku kalitesini artırdığı ortaya çıktı.

Dr. Jennifer Pinto-Martin, “Balık tüketiminin vücuda çok faydalı olduğuna ve bunun giderek daha çok tanıtılması gerektiğine dair giderek daha çok kanıt ortaya çıkıyor. Çocuklar balıkla ne kadar erken taşınırsa tadına da o kadar çok alışırlar” diye konuştu.