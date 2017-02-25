Böbreğindeki taşa aldırmadı, sol böbreğini kaybetti

Diyarbakır'da yaşayan Fethiye Oğuz, iki yıl önce şiddetli ağrı şikayeti ile gittiği hastanede böbreğinde taş olduğunu öğrendi. Bu sorunu ile ilgili hiçbir şey yapmayan ve iki yıl boyunca doktor kontrolüne girmeyen Oğuz, taş nedeni ile sol böbreğini kaybetti.

Diyarbakır'da yaşayan Fethiye Oğuz, iki yıl önce şiddetli ağrı şikayeti ile gittiği hastanede böbreğinde taş olduğunu öğrendi. Bu sorunu ile ilgili hiçbir şey yapmayan ve iki yıl boyunca doktor kontrolüne girmeyen Oğuz, taş nedeni ile sol böbreğini kaybetti.

Diyarbakırlı 58 yaşındaki Fethiye Oğuz, yaklaşık iki yıl önce böbreğinde taş olduğunu öğrendi. Aradan geçen süre içinde, kontrollerini aksatan Oğuz'un sol böbreği, taşın çürütmesi nedeni ile alındı.

Fethiye Oğuz, iki yıl önce şiddetli ağrı nedeni ile hastaneye başvurdu. Burada yapılan incelemelerde böbreğinde taş olduğu tespit edilen Oğuz, iki sene boyunca böbreğinde taş olduğunu bilmesine rağmen kontrollerini aksattı. Son günlerde artan ağrıları nedeni ile tekrar doktora başvuran Oğuz, ilk etapta, böbreğinin aşırı büyümesi nedeni ile karnını sol tarafını tamamen kaplayan bir kitle olduğu düşünülerek muayene edildi. Yapılan tetkiklerin ardından Oğuz'un karnında büyüyen kitlenin taş nedeni ile işlevini kaybeden böbrek olduğu anlaşıldı. Yapılan ameliyatın ardından çürüyen böbreği alınan Oğuz, ağrılarından kurtuldu.

BASİT BİR YÖNTEMLE KURTULABİLİRDİ

Oğuz'un durumu hakkında bilgi veren Özel Genesis Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Veli Şimşek, 58 yaşındaki hastalarının daha önce böbreğinde taş olduğunu bildiğini, bu rağmen düzenli bir şekilde takiplerini gerçekleştirmediğini söyledi. Op. Dr. Şimşek, “En sonda bize böbreğini kaybetmiş bir vaziyette geldi. İlk geldiğinde böbreğinin aşırı büyümesi nedeni ile karnının sol tarafını tamamen dolduran bir kitle şeklinde muayene ettik. Daha sonra yapılan tetkiklerde bunun büyümüş ve fonksiyonunu tamamen kaybetmiş bir böbrek olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla maalesef, hiç istemediğimiz bir şey, böbreğini almak durumunda kaldık bu hastanın. Taş hastalığı bizim bölgemizde çok sık görülen bir şey, fakat artık çağımızın teknolojisi ile tedavisi çok kolay yapılıyor olmasına rağmen bazen böyle ihmal edildiği zaman böbreğin alınmasına kadar giden problemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. O yüzden, hastalarımızın bu konuda çok dikkatli olması lazım, taş deyip geçmemesi lazım, doktor tavsiyesine uyup, tedavisini yaptırıp ameliyat gerektiğinde de ameliyat olması lazım, çünkü bu teknolojik dönemde ameliyatların çoğu kapalı yöntemle yapılıyor. Hatta birçoğu delmeden, kesmeden endoskopik yöntemlerle hastaları böbrek taşlarından kurtarabiliyoruz. Dolayısıyla çok basit bir yöntemle bu taşlardan kurtulmak varken ihmal edildiği zaman böbreğin alınmasına kadar giden sorunlarla karşı karşıya kalınıyor” dedi.

“BÖBREĞİMİ KAYBEDECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

Taş nedeni ile böbreğini kaybeden Fethiye Oğuz ise, yaklaşık iki yıl çok büyük ağrılar çektiğini söyledi. Oğuz, “Bu süre içinde böbreğimde taş olduğunu biliyordum fakat hep erteledim tedaviyi. Son süreçte ağrılarına dayanamadığım için hastaneye geldim. İlk başta böbreğimin alınacağını düşünmedim, taşların kendiliğinden düşeceğini zannettim. Ameliyat olmak istemedim ilk zamanlar fakat günden güne ağrılarım artınca ameliyat oldum ve sol böbreğim alındı. Ağrı nedeni ile çok zor günler geçirdim, böbreğinde taş olduğunu bilen vatandaşlar bu konuyu küçümsemeden acilen doktora başvursun” diye konuştu.