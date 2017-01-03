Bu havada üşümüyorsanız dikkat!

İştahlı olduğunuz halde kilo kaybediyor ve bu havalarda bile üşümüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, bu kişileri bekleyen tehlikeyi anlattı.

İştahlı olduğunuz halde kilo kaybediyor ve bu havalarda bile üşümüyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, bu kişileri bekleyen tehlikeyi anlattı.

Zehirli guatrın en önemli belirtisi olarak görülen üşümemeye bir de kilo kaybı eşlik edebilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirtti zehirli guatrın, zamanla kemikleri erittiğini ve kalbi yorduğunu söyledi.

Dokuzu Eylül Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Saydam, zehirli guatrın bedenimizde ciddi hasarlara yol açtığını ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu belirtti. Saydam, “Zehirli guatr hastalığında genellikle troid bezi fazla hormon salgılar. Bunun sonucunda kişide çeşitli belirtiler görülür. Ciddi bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kemikleri eritir ve kalbi yorar” diye konuştu.

SICAKLIĞA TAHAMMÜLSÜZLÜK VE TERLEME

Prof. Dr. Saydam, bu hastalığın kadınlarda daha fazla görüldüğüne dikkat çekerek, “Zehirli guatrın birçok çeşidi vardır. Fakat en fazla görülen çeşidi Graves dediğimiz türdür. Bu hastalık türü, halk arasında patlak göz dediğimiz, gözü öne çıkaran patolojidir. Troid bezinde hem fazla üreten hem de fazla üretmeyenler bir aradır. Bu hastalar bu havada incecik bir tişörtle dolaşabilir. En belirgin semptomu sıcaklığa tahammülsüzlüktür. Hastalarda terleme görülür. Diğer bir önemli belirtisi de kilo kaybıdır. Bu hastalığa sahip olan kişilerin iştahı normaldir ama kilo kaybeder. Çünkü hormon fazlalığından dolayı metabolizmaları hızlanmıştır” ifadelerini kullandı.

İŞTAHLI AMA KİLO KAYBEDİYORSANIZ BÜYÜK İHTİMALLE…

Kişinin iştahı normalse ve ayda 3-4 kilo kaybediyorsa mutlaka zehirli guatrdan şüphelenilmesi gerektiğini söyleyen Saydam, şöyle devam etti:

“Kişide zehirli guatr varsa kemik ağrıları ortaya çıkar. Ellerde titreme olur. Çay içerken dökerler, tabak yıkarken düşürürler ve kırabilirler. Bunlar en fazla gördüğümüz belirtilerdir. Tüm belirtiler bir arada görülmeyebilir. Kişiden kişiye belirtiler farklılık gösterebilir.”

“İLAÇLI TEDAVİ ÇÖZÜM DEĞİL”

Prof. Dr. Serdar Saydam, ilaç tedavisinin zehirli guatrda kesin çözüm olmadığını, ilaçlar bırakıldığında rahatsızlığın devam ettiğini dile getirdi. Saydam, “Zehirli guatrlı hastaları için radyoaktif ve cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. İlaçlı tedavide ise ilaç bırakıldığında rahatsızlık devam eder. İlaç tedavisi, hormon üretimini tamamen kesmede etkili değildir. Ameliyatı kaldıramayacak veya ameliyat istemeyen hastalarda uygulanabilir” dedi.