Bu vitamin grip ve nezleyi önleyebilir

İngiltere'de yapılan bir araştırma D vitamininin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu gösterdi. Özellikle güneşin olmadığı kış aylarında nezle ve griple savaşan bağışıklık için D vitamini takviyesi faydalı olabilir ancak hangi durumlarda ve ne kadar alınmalı?

İngiltere'de yapılan bir araştırma D vitamininin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu gösterdi. Özellikle güneşin olmadığı kış aylarında nezle ve griple savaşan bağışıklık için D vitamini takviyesi faydalı olabilir ancak hangi durumlarda ve ne kadar alınmalı?

İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumu Public Health England (PHE), D vitamininin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve sağlıklı beslenme ile beraber grip ve nezlenin önüne geçebildiğini ortaya koydu.

D VİTAMİNİ VÜCUTTA NASIL BİR ETKİ GÖSTERİYOR?

Bağışıklık sistemi, D vitaminini mikroplara karşı hücreler yaşatmak için kullanarak bakteri ve virüslerle savaşıyor. D vitamini güneş ışınlarıyla alınıyor, ancak kışın bu pek mümkün olmuyor. İngiltere Tıp Dergisi’nde yayımlanan analiz, D vitamininin bağışıklık sistemi için oldukça önemli olduğunu gösteriyor. Ancak İngiltere Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumu Public Health England (PHE), verilerin kesin bir sonuç vermediğini söylüyor.

KIŞ VE SONBAHARDA D VİTAMİNİ KULLANMALI

BBC’de yer alan habere göre PHE beslenme uzmanı Profesör Louis Levy, “Bu araştırmaya bakarak D vitaminin üst solunum yolları hastalıklarını önlediğini söyleyemeyiz çünkü yeterli bir kanıt sunmuyor” diyor. PHE, yine de kemik ve kas sağlığını kuvvetlendirmek için kış ve sonbahar aylarında D vitamini kullanmayı öneriyor. Londra’daki Queen Mary Üniversitesi’nde (QMUL) yapılan araştırmada çeşitli üst solunum yolları enfeksiyonları incelendi. Enfeksiyonları önlemek için yapılan D vitamini takviyesi denemeleri karmaşık sonuçlar verince, araştırmacılar daha kesin sonuçlar bulmak için 11.321 kişi ve 25 farklı denemeden veri topladılar.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ NE KADAR OLMALI?

Sonuçta araştırmacılar D vitamini kullanan her 33 kişiden birinin grip veya nezle olmadığını keşfettiler. Aylık büyük dozlar almak yerine her gün veya her hafta D vitamini takviyesi yapmanın daha yararlı olduğu gözlemlendi. Birmingham Üniversitesi Endokronoloji bölümünden Profesör Martin Hewison da, bulguların çarpıcı olduğunu söylüyor. “Araştırmanın D vitaminin yalnızca kemik sağlığından daha fazla önemi olduğunu gösterdiğine katılıyorum” diyor.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) araştırmanın genişletilmesi gerektiğini düşünüyor. Araştırma takımı D vitamininin ABD’de olduğu gibi İngiltere’de de yiyeceklere eklenmesini istiyor. Profersör Martineau, “Yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması, vitamini dengeli ve az miktarlarda almayı sağlayarak D vitamini eksikliğini önleyebilir. D vitamininin başka yararlarını gösteren araştırmamız, İngiltere’de yiyeceklere D vitamini takviyesi yapılması savını güçlendiriyor” diyor.