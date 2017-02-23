Bu yöntemle 2 dakikada göbeğinizden kurtulun!

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için günde 2 kez bu 2 dakikalık masajı yapmanız gerekiyor.

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için günde 2 kez bu 2 dakikalık masajı yapmanız gerekiyor.

Göbek bölgesindeki yağlardan kurtulmak için günde 2 kez bu 2 dakikalık masajı yapmanız gerekiyor. Göbeğin iç kısmına etki eden bu egzersiz temizliyor, detoks etkisi yaratıyor ve göbekteki yağları eritiyor. Tabii ki tek başına egzersiz yeterli değil. Beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor.

2 dakikalık göbek eritme masajı nasıl yapılır?

1. Düz bir zemine sırtüstü uzanın.

2. Ellerinizi ısıtana kadar birbirine sürtün.

3. Ellerinizden birini göbek deliğinize düz bir şekilde koyun.

4. Küçük, yuvarlak, saat yönünde hareketlerle göbek deliğinizin çevresine masaj yapın. Yuvarlakları gittikçe büyütün. Her yuvarlak 1-2 saniyenizi almalı.

5. Karın bölgenizde oluşmaya başlayan ısıya odaklanın.

6. 2 dakika bu masajı yapmaya devam edin.

Bu egzersizi sabah kahvaltıdan önce ve gece yatmadan önce uygulayın. 2 dakikalık masaj tekniği sadece göbeğinizdeki yağları eritmekle kalmayacak aynı zamanda sindirimi hızlandıracak, metabolizmayı hareketlendirecek ve kan dolaşımını arttıracak.

Aşağıdaki durumlarda bu egzersizden kaçının;

Yemek yedikten hemen sonra

İdrar kesesi, böbrek veya safra kesesi taşı varsa

Hipertansiyonunuz varsa

Hamileyseniz

Kasık fıtığınız varsa

Bağırsağınızda veya midenizde yara varsa

Rahim, idrar kesesi, yumurtalık veya fallop tüplerinizde iltihap varsa